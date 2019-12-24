Как каршеринговые компании обманывают своих клиентов

Бесспорно, такое явление, как каршеринг существенно повысило мобильность жителей мегаполиса, отобрав у традиционных видов транспорта, таких как: автобус, трамвай, троллейбус, метро и, главное, такси часть аудитории. Еще бы, когда стоишь перед выбором, проехать несколько километров на метро с его чихающими обитателями или же в комфорте на арендном автомобиле, то чаша весов сама собой склоняется в сторону каршеринга. Однако не для всех пользователей сервиса эти поездки проходят гладко.
Главное — внимательность
Например, невнимательный осмотр автомобиля, в конечном итоге, может обойтись штрафами и оплатой ремонта поврежденных частей кузова или других деталей, к порче которых вы не имеет никакого отношения. Просто следующий, более внимательный к деталям клиент, тщательно осмотрел автомобиль и сообщил обо всех недочетах экстерьера и интерьера оператору, который впервые узнал о некоторых из них именно от этого пользователя.
Если повреждения незначительные, то все может и обойтись. Но если вмятина на кузове будет огромной, а вы ее не заметили, то претензии могут предъявить именно вам. То же самое и с салоном — не увидели на заднем диване прожженную окурком обивку сидений или пятно, значит, оплатите ущерб и химчистку салона. Сообщать оператору нужно даже о том, что в салоне пахнет сигаретным дымом.
Парковка за ваш счет
Невнимательность к деталям может привести к существенным денежным затратам при парковке каршерингового автомобиля. Операторы сервисов арендных машин вбили в голову пользователям, что парковаться можно везде. Именно по этой причине, мы можем наблюдать их у обочины оживленных трасс, на газонах и во дворах, брошенными, как попало, на паркинге в аэропортах и прочих локациях. Тут-то клиентов и подстерегает одна из главных опасностей.
Если машина припаркована не по правилам, да еще не в разрешенном для этого месте, то ее так же легко эвакуируют, как делают это с обычными автомобилями. При этом все бремя по вызволению машины из «плена», как в той поговорке «кто последний, тот и папа», ложится на пользователя, который оставил ее в неположенном месте. Вам придется оплатить не только штрафы, но и съездить за машиной на спецстоянку.
КАСКО — не панацея
Неприятные сюрпризы могут поджидать клиентов каршеринга даже при далеко несерьезных ДТП. Садясь за руль арендованного автомобиля, пользователи уверены, что они застрахованы по системе КАСКО, и это снимает всю головную боль, связанную с авариями. Причем менеджеры компании, кому принадлежит автомобиль, на голубом глазу могут сказать, что все так и есть.
Однако тарифы на страховку подобных автомобилей довольно большие. И чтобы сэкономить, каршеринговые компании пользуются франшизой, в рамках которой клиент несет всю ответственность по устранению последствий аварии. Другими словами, если при страховании автомобиля компания выбрала франшизу 15 000 рублей, то все повреждения до этой суммы, оплачивает клиент, то есть мы с вами.
Вот, для примера, выдержка из правил одной из компаний по прокату автомобилей, если авария произошла по вине клиента:
«Ущерб автомобилю менее 70 000 рублей: в зависимости от масштаба бедствия, возмещаете ущерб самостоятельно, но не более 50 000 рублей. Ущерб автомобилю более 70 000 рублей: вы оплачиваете сами 50 000 рублей + 25% от суммы, превышающей 70 000 рублей».
Как видно, речь здесь не о сумме в 15 000 рублей. И, разумеется, чем больше франшиза, тем дешевле каршеринговой компании обойдется страховка. Поэтому, прежде чем начать пользоваться арендным автомобилем, следует более тщательно изучить договор с компанией-оператором.
А откуда же взялись эти 15 000 рублей? Как правило, у операторов в приложении для мобильного телефона, есть дополнительная функция, расширяющая страховку. Нажав ее и оплачивая порядка 1 ₽ за минуту поездки (сумма взноса может варьироваться в зависимости от ТС и оператора), вы приобретаете возможность, в случае ДТП, оплатить лишь 15 000 рублей (у некоторых операторов она может быть больше) за устранения его последствий. Если клиент этого не сделал, но попал в ДТП, то читай главу заново.
Сломались по дороге: кто виноват?
От поломок, как и от несчастных случаев на дороге не застрахован никто. Современный автомобиль — техника сложная. И если им пользуются все, кому не лень, то рано или поздно, он может забарахлить, а то и вовсе сломаться. Если это произошло во время использования автомобиля вами, то карешринговая компания может назначить вас крайним, и потребовать оплатить, например, эвакуатор, а также ремонт. При этом не исключено, что в компании знали о проблеме, и просто ждали простачка, чтобы отремонтировать автомобиль за чужой счет.
Лучшим выходом в такой ситуации — не скрывать поломку, в надежде, что все обойдется, а идти в атаку — самостоятельно эвакуировать автомобиль в дилерский центр, провести диагностику и выставить претензию компании-оператору, за то, что в ее автопарке работают неисправные автомобили. Да, дело нудное, муторное и затратное, но в конечном итоге, вам все компенсируют, и не придется платить за ремонт, который может вылиться в ту еще копеечку.