Как каршеринговые компании обманывают своих клиентов

Бесспорно, такое явление, как каршеринг существенно повысило мобильность жителей мегаполиса, отобрав у традиционных видов транспорта, таких как: автобус, трамвай, троллейбус, метро и, главное, такси часть аудитории. Еще бы, когда стоишь перед выбором, проехать несколько километров на метро с его чихающими обитателями или же в комфорте на арендном автомобиле, то чаша весов сама собой склоняется в сторону каршеринга. Однако не для всех пользователей сервиса эти поездки проходят гладко.

Главное — внимательность

Например, невнимательный осмотр автомобиля, в конечном итоге, может обойтись штрафами и оплатой ремонта поврежденных частей кузова или других деталей, к порче которых вы не имеет никакого отношения. Просто следующий, более внимательный к деталям клиент, тщательно осмотрел автомобиль и сообщил обо всех недочетах экстерьера и интерьера оператору, который впервые узнал о некоторых из них именно от этого пользователя.

Если повреждения незначительные, то все может и обойтись. Но если вмятина на кузове будет огромной, а вы ее не заметили, то претензии могут предъявить именно вам. То же самое и с салоном — не увидели на заднем диване прожженную окурком обивку сидений или пятно, значит, оплатите ущерб и химчистку салона. Сообщать оператору нужно даже о том, что в салоне пахнет сигаретным дымом.