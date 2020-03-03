Зачем некоторые водители постоянно ездят с опущенными противосолнечными козырьками

До последнего времени ваш корреспондент как-то не обращал внимания на подобную манеру езды коллег по потоку, однако недавно знакомый, что называется, «открыл глаза». И действительно: на многих машинах противосолнечные козырьки постоянно подняты и отлично видны сквозь лобовое стекло. Причем всегда: и ночью, и пасмурным днем, и в дождь.
Можно, конечно, решить, что водитель и передний пассажир их подняли, когда ярко светило солнце, да и забыли опустить. Такая версия возможна, но маловероятна: «флешмоб» слишком масовый. Товарищ, в машине которого я обратил внимание на «козырную» моду, никаких вразумительных мотивов для езды с постоянно опущенными козырьками сообщить не смог. Если не считать таковым пояснения, цитирую: «ну круто же, вообще» и «все так ездят».
Предпринятое импровизированное «исследование» вопроса выявило два более-менее связных объяснения для езды с козырьками. Некоторые водители, как выяснилось, чувствуют себя только с ними более менее комфортно за рулем — будучи прикрытыми от глаз посторонних!
Таким образом можно констатировать обнаружение новой шоферской фобии — боязни взглядов пассажиров автобусов и грузовиков. Но это объяснение, оказывается, не единственное. Впрочем, почему новой? Глухая тонировка свидетельствовала о ней же.
Часть любителей ездить «с козырьками», судя по всему, либо мнят себя суперагентами каких-то разведок-контрразведок, либо пытаются подражать гангстерами, за которыми гоняется полиция, либо просто помешаны на конспирологии. По их мнению, с помощью такого нехитрого приема, как опущенный козырек, можно скрыть свое лицо от распознавания полицейскими камерами, которыми увешаны улицы многих российских городов. Чтобы никто не знал, кто на самом деле едет за рулем моей машины, вот!
Смысл подобного поведения теряется абсолютно если вспомнить, что по выходе из авто твое лицо почти наверняка окажется в объективе какой-нибудь государственной камеры. В Москве, например, каждый подъезд многоэтажки следит за тобой через видеоглазок.
Поэтому, если ты ездишь с опущенным козырьком, то по логике, всегда за пределами своего жилья должен находиться исключительно в черных очках, медицинской маске и головном уборе. Дабы никто, не дай Бог, не распознал твоего лица.
Не исключено, кстати, что опущенные козырьки не в солнечную погоду являются своего рода «маячком» для сотрудников полиции: раз водитель пытается скрыть свое лицо от камер, следует поинтересоваться им плотнее. В таком случае не стоит удивляться, если любители повышенной приватности за рулем могут со временем осознать: остановки для проверки документов сотрудниками ГИБДД заметно участились. И все из-за козырьков.