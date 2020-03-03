Зачем некоторые водители постоянно ездят с опущенными противосолнечными козырьками

До последнего времени ваш корреспондент как-то не обращал внимания на подобную манеру езды коллег по потоку, однако недавно знакомый, что называется, «открыл глаза». И действительно: на многих машинах противосолнечные козырьки постоянно подняты и отлично видны сквозь лобовое стекло. Причем всегда: и ночью, и пасмурным днем, и в дождь.

Можно, конечно, решить, что водитель и передний пассажир их подняли, когда ярко светило солнце, да и забыли опустить. Такая версия возможна, но маловероятна: «флешмоб» слишком масовый. Товарищ, в машине которого я обратил внимание на «козырную» моду, никаких вразумительных мотивов для езды с постоянно опущенными козырьками сообщить не смог. Если не считать таковым пояснения, цитирую: «ну круто же, вообще» и «все так ездят».

Предпринятое импровизированное «исследование» вопроса выявило два более-менее связных объяснения для езды с козырьками. Некоторые водители, как выяснилось, чувствуют себя только с ними более менее комфортно за рулем — будучи прикрытыми от глаз посторонних!

Таким образом можно констатировать обнаружение новой шоферской фобии — боязни взглядов пассажиров автобусов и грузовиков. Но это объяснение, оказывается, не единственное. Впрочем, почему новой? Глухая тонировка свидетельствовала о ней же.