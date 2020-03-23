На каких поверхностях автомобиля коронавирус живет дольше всего, и как с этим бороться

Коронавирус или COVID-19 не сходит с заголовков главных мировых СМИ. Наперебой все рассказывают, как не подхватить, как не передать, какую профилактику вести и даже, как лечиться. В целом, как это ни прискорбно, общий посыл таков: спасение утопающих — дело рук самих утопающих: воздержитесь от контактов с посторонними, исключите посещение мест скопления народа и общественный транспорт. Лучшая защита — дом и автомобиль. Ну а раз так, давайте разбираться, на каких поверхностях машины COVID-19 проживет дольше, и как не превратить своего железного коня в рассадник болезни.

Истерия и паника, вызванные вирусом COVID-19, все глубже проникает в умы обывателя. Еще бы, уханьский патоген закрывает на карантин не только города, но и страны. Вероятно, скоро закроет и всю планету целиком.

Зараза мощными пинками подталкивает мировую экономику к краху, гегемонию США к концу, а Евросоюз — к распаду.

Но на фоне этих глобальных проблем, не стоит забывать о здравом смысле и поддаваться общим настроениям. Помните: все начинается с малого. И конкретно в этой ситуации — с гигиены и чистоты вещей, которые нас окружают, включая, конечно же, автомобили.