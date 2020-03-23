На каких поверхностях автомобиля коронавирус живет дольше всего, и как с этим бороться

Коронавирус или COVID-19 не сходит с заголовков главных мировых СМИ. Наперебой все рассказывают, как не подхватить, как не передать, какую профилактику вести и даже, как лечиться. В целом, как это ни прискорбно, общий посыл таков: спасение утопающих — дело рук самих утопающих: воздержитесь от контактов с посторонними, исключите посещение мест скопления народа и общественный транспорт. Лучшая защита — дом и автомобиль. Ну а раз так, давайте разбираться, на каких поверхностях машины COVID-19 проживет дольше, и как не превратить своего железного коня в рассадник болезни.
Истерия и паника, вызванные вирусом COVID-19, все глубже проникает в умы обывателя. Еще бы, уханьский патоген закрывает на карантин не только города, но и страны. Вероятно, скоро закроет и всю планету целиком.
Зараза мощными пинками подталкивает мировую экономику к краху, гегемонию США к концу, а Евросоюз — к распаду.
Но на фоне этих глобальных проблем, не стоит забывать о здравом смысле и поддаваться общим настроениям. Помните: все начинается с малого. И конкретно в этой ситуации — с гигиены и чистоты вещей, которые нас окружают, включая, конечно же, автомобили.
Если собрать воедино исследования о живучести коронавируса COVID-19, опубликованные учеными различных стран, то становится понятно, что жизненный цикл нового патогена в обычных условиях не превышает десяти дней.
В холоде, вирус сохраняется гораздо лучше, и, например, в вашем же холодильнике сможет продержаться до месяца.
Влияют на его выживаемость и материалы, на которых он оседает. Так, например, согласно тем же исследованиям, на картоне COVID-19 может жить до суток, на медных поверхностях — до четырех часов. Но лучшей средой для процветания вируса являются пластмасса и нержавеющая сталь. Именно на этих поверхностях патоген может продержаться до трех суток.
С такими знаниями не сложно оценить опасность салона вашего автомобиля (не говоря уже о каршеринге и такси) и места, в которых вирус будет чувствовать себя, как на курорте — это ЖК-дисплеи с сенсорным управлением, зеркало заднего вида, ручки дверей, рычаг коробки передач, руль, подстаканники, бардачок и ниша в подлокотнике, а также панель управления, отсек для хранения телефона и различной мелочи. Гигиене поверхностей именно этих деталей стоит уделить особое внимание.
Чтобы эффективно бороться с вирусом, необходимо постоянно проводить в автомобиле влажную уборку. Причем эффективность спиртовых салфеток меркнет перед обычным мыльным раствором. Да-да, именно мыло способно избавить поверхности салона автомобиля от микробов и вирусов. А вот спиртовые очистители не только малоэффективны, потому как действуют избирательно, но и могут навредить кожаной отделке руля или кресел, высушивая их.