Коронавирус заражает авторынок России: бегом за машиной, пока не поздно

В феврале продажи новых машин в Италии рухнули на 8,8% — до 162 793 штук. Эксперты исследовательской компании Dataforce считают, что это последствия эпидемии коронавируса от которой Италия страдает больше других стран Старого Света. В феврале активность покупателей снизилась на 19%, а корпоративных клиентов — на 23%. Что интересно, за это время активизировались каршеринговые компании увеличившие закупки машин на 19%. Но и это не уберегло от провала.

В ассоциации UNRAE, в которую входят работающие в стране автопроизводители, считают, что дальше будет только хуже. По итогам этого года продажи машин упадут с 1,9 миллиона штук сразу до 1,5 миллиона.

Ассоциация автомобильной промышленности Германии (VDA) заявила, что в 2020 году будет зарегистрировано на 6% меньше новых легковых машин, чем годом ранее. А ведь эта страна — крупнейший авторынок Европы. Президент VDA Хильдегард Мюллер рассказал, что просчитать все последствия влияния коронавируса на авторынок пока трудно, но быстро восстановить продажи уж точно не получится.

Для самого Китая немцы предсказали падение авторынка на 7%. В то время как ранее прогнозировали лишь 2%.