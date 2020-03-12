Коронавирус заражает авторынок России: бегом за машиной, пока не поздно

В феврале продажи новых машин в Италии рухнули на 8,8% — до 162 793 штук. Эксперты исследовательской компании Dataforce считают, что это последствия эпидемии коронавируса от которой Италия страдает больше других стран Старого Света. В феврале активность покупателей снизилась на 19%, а корпоративных клиентов — на 23%. Что интересно, за это время активизировались каршеринговые компании увеличившие закупки машин на 19%. Но и это не уберегло от провала.
В ассоциации UNRAE, в которую входят работающие в стране автопроизводители, считают, что дальше будет только хуже. По итогам этого года продажи машин упадут с 1,9 миллиона штук сразу до 1,5 миллиона.
Ассоциация автомобильной промышленности Германии (VDA) заявила, что в 2020 году будет зарегистрировано на 6% меньше новых легковых машин, чем годом ранее. А ведь эта страна — крупнейший авторынок Европы. Президент VDA Хильдегард Мюллер рассказал, что просчитать все последствия влияния коронавируса на авторынок пока трудно, но быстро восстановить продажи уж точно не получится.
Для самого Китая немцы предсказали падение авторынка на 7%. В то время как ранее прогнозировали лишь 2%.
В России ситуация не лучше. К опасениям, что китайская хворь проникнет в нашу страну, прибавился обвал цен на нефть, который утащил за собой курс «деревянного». Портал «АвтоВзгляд» писал, что о повышении цен на свои модели уже объявил АВТОВАЗ и Toyota. Считаем, что остальные бренды тоже не станут стоять в стороне. Тем производителям, которые импортируют машины в нашу страну просто некуда будет деваться.
Наши предположения косвенно подтверждает и глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев. В интервью ТАСС он заявил, что первое существенное повышение цен может произойти через 3—6 месяцев. Так как ближайшие поставки автомобилей от валютных рисков защищены.
Заметнее всего вырастут цены у тех производителей, которые ввозят автомобили из-за рубежа. Рост цен на локализованные модели окажется не таким серьезным. Так что, если вы хотели покупать автомобиль, то сейчас самое время для этого. Дальше будет дороже.
Единственной, относительно хорошей новостью, можно считать довольно оптимистичный настрой АЕБ (Ассоциации европейского бизнеса) которая считает, что по итогам года российский авторынок просядет всего на 2,1%.