«Коронавирусные» поправки в КоАП могут вызвать всплеск коррупции на дорогах

Правительство Мишустина, как и профильный комитет Госдумы, одобрили драконовские поправки в КоАП, вводимые под предлогом борьбы с пандемией коронавируса. В КоАП, в частности, предполагается ввести новую статью — «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».
То есть в зоне ЧС или там, где она возможна, за нарушение каких-то правил будет полагаться предупреждение или штраф в 1000–3000 рублей.
Куда более интересной (во всех смыслах) для рядовых сотрудников правоохранительных органов станет поправка в существующую статью 6.3 КоАП РФ — «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Сейчас, согласно ее тексту, гражданину-нарушителю полагается максимум 500 рублей штрафа.
Но теперь Правительство и Госдума в едином карательном порыве намерены за предосудительные действия или бездействие, при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, во время карантина и прочих подобных обстоятельствах штрафовать граждан уже не по-детски.
Для первого раза на 15 000—40 000 рублей, а в случае повтора — на 150 000–300 000 рублей. И опять же — никаких доказательств вины человека не нужно. Достаточно желания полицейского выписать штраф.
А поскольку размеры санкций действительно существенные, практически как за пьяную езду, то для сообразительного сотрудника эта статья автоматически становится способом очень хорошего заработка. Докопался до человека, напугал его 40 000 штрафа, а потом милостливо отпустил восвояси, скажем, за 10 000 рублей взятки — красота!
Особенно в этом смысле уязвимы автовладельцы столицы и Подмосковья. С одной стороны, ездить на машине пока не возбраняется. Но кто мешает сотруднику ГИБДД вдруг решить, что вы, к примеру, не имеете права съездить за едой в крупный продуктовый магазин, расположенный на МКАД. Мол, есть у вас в районе сетевые торговые точки — вот и сидите там.
Пойди докажи суровому стражу, что это — не его ума дело даже в сложившихся правовых условиях. Вон, в Подмосковье на днях особо ретивые полицейские после известных указов Собянина и Воробьева о самоизоляции, обрадовались этому так, что принялись кататься по улицам населенных пунктов и самовольно объявлять через громкоговорители уже самый настоящий комендантский час.
И кто пообещает, что подобное «мышление сапога» не захватит полностью мозги сотрудников ДПС?! В отсутствии понятых и видеофиксации, «коррупционный коронавирус» просто не может не расцвести махровым цветом — при таких-то штрафах для граждан.