«Коронавирусные» поправки в КоАП могут вызвать всплеск коррупции на дорогах

Правительство Мишустина, как и профильный комитет Госдумы, одобрили драконовские поправки в КоАП, вводимые под предлогом борьбы с пандемией коронавируса. В КоАП, в частности, предполагается ввести новую статью — «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

То есть в зоне ЧС или там, где она возможна, за нарушение каких-то правил будет полагаться предупреждение или штраф в 1000–3000 рублей.

Куда более интересной (во всех смыслах) для рядовых сотрудников правоохранительных органов станет поправка в существующую статью 6.3 КоАП РФ — «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Сейчас, согласно ее тексту, гражданину-нарушителю полагается максимум 500 рублей штрафа.

Но теперь Правительство и Госдума в едином карательном порыве намерены за предосудительные действия или бездействие, при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, во время карантина и прочих подобных обстоятельствах штрафовать граждан уже не по-детски.

Для первого раза на 15 000—40 000 рублей, а в случае повтора — на 150 000–300 000 рублей. И опять же — никаких доказательств вины человека не нужно. Достаточно желания полицейского выписать штраф.