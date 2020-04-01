KIA продлевает в России гарантию на автомобили из-за коронавируса

Глобальная программа KIA Promise дает возможность ремонта без дополнительных трат и после окончания гарантии на авто, если она прекратила действие в то время, когда дилерские центры не работали указами правительства из-за смертоносной пандемии нового вируса, а также в том случае, если владелец автомобиля в этот период перенес коронавирусное заболевание.

В России программа поддержки действует для тех машин KIA, чей гарантийный срок закончится в период с 1 апреля до 30 июня 2020 года. Таким образом, хозяевам автомобилей, попадающих под вышеуказанные параметры, без доплаты проведут гарантийный ремонт, когда официальные СТО вновь откроются.

Между тем, разгулявшийся COVID-19 заставляет закрывать в России не только дилерские шоу-румы, но и целые автозаводы. Как писал портал «АвтоВзгляд», в Санкт-Петербурге приостановило производство Hyundai, а в Калуге перестали работать предприятия «ПСМУ Рус», где собирают машины Opel, Peugeot и Citroёn, а также завод Volkswagen Group Rus.