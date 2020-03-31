Новейший кроссовер KIA для России получил престижную награду

Паркетник KIA XCeed удостоили награды Red Dot Design Award 2020 в категории Product Design («продуктовый дизайн») — одной из престижнейших премий в области промышленного дизайна.

Стоит отметить, что ранее наградой Red Dot отметили и другие три «Сида» — хэтчбек Ceed, универсал Ceed SW и модель в элегантном кузове shooting brake ProCeed. В общей сложности, продукция KIA получала премию 25 раз.

Напомним, что кроссовер KIA XCeed, представляющий собой, скорее, хетчбэк повышенной проходимости, создавали для европейцев, а его разработкой занимались в дизайн-студии марки во Франкфурте-на-Майне.