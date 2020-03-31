Новейший кроссовер KIA для России получил престижную награду

Фото: KIA
Четвертый представитель семейства KIA Ceed — компактный кроссовер XCeed — дебютировал в июне 2019 года. Еще тогда модель анонсировали и для российского рынка, правда, сроки озвучены не были. Модель пока не добралась до нашей страны, но уже успела получить престижнейшую дизайнерскую награду.

Паркетник KIA XCeed удостоили награды Red Dot Design Award 2020 в категории Product Design («продуктовый дизайн») — одной из престижнейших премий в области промышленного дизайна.

Стоит отметить, что ранее наградой Red Dot отметили и другие три «Сида» — хэтчбек Ceed, универсал Ceed SW и модель в элегантном кузове shooting brake ProCeed. В общей сложности, продукция KIA получала премию 25 раз.

Напомним, что кроссовер KIA XCeed, представляющий собой, скорее, хетчбэк повышенной проходимости, создавали для европейцев, а его разработкой занимались в дизайн-студии марки во Франкфурте-на-Майне.

Между тем, модель уже получила Одобрение типа транспортного средства в России. Ее сборку наладят на мультибрендовом калининградском заводе «Автотор».

Согласно документу, авто прибудет к нам с 1,4-литровым турбомотором мощностью 140 л. с. и с 200-сильным движком объемом 1,6 л. Оба агрегатируются семискоростным «роботом». Цены назовут ближе к старту продаж, конечно, если он все-таки состоится.

Из-за наметившегося в нашей стране кризиса, инициированного падением рубля и получившего хороший толчок из-за пандемии коронавируса, запуск новинки в продажу может сильно задержаться, а то и отмениться вовсе.

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31 марта 2020
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