Новейший кроссовер KIA для России получил престижную награду

Паркетник KIA XCeed удостоили награды Red Dot Design Award 2020 в категории Product Design («продуктовый дизайн») — одной из престижнейших премий в области промышленного дизайна.
Стоит отметить, что ранее наградой Red Dot отметили и другие три «Сида» — хэтчбек Ceed, универсал Ceed SW и модель в элегантном кузове shooting brake ProCeed. В общей сложности, продукция KIA получала премию 25 раз.
Напомним, что кроссовер KIA XCeed, представляющий собой, скорее, хетчбэк повышенной проходимости, создавали для европейцев, а его разработкой занимались в дизайн-студии марки во Франкфурте-на-Майне.
Между тем, модель уже получила Одобрение типа транспортного средства в России. Ее сборку наладят на мультибрендовом калининградском заводе «Автотор».
Согласно документу, авто прибудет к нам с 1,4-литровым турбомотором мощностью 140 л. с. и с 200-сильным движком объемом 1,6 л. Оба агрегатируются семискоростным «роботом». Цены назовут ближе к старту продаж, конечно, если он все-таки состоится.
Из-за наметившегося в нашей стране кризиса, инициированного падением рубля и получившего хороший толчок из-за пандемии коронавируса, запуск новинки в продажу может сильно задержаться, а то и отмениться вовсе.