Когда из-за коронавируса запретят ездить на автомобиле без QR-кода

На днях стали известны детали того, как московские власти намерены выполнять угрозу мэра Собянина ужесточить меры абсолютного контроля за гражданами под предлогом пандемии коронавируса.
Для этого каждый, кто желает покинуть свою квартиру, будет обязан мэрией регистрироваться на сайте mos.ru. Там ему придется задекларировать цель каждого своего визита на улицу: вынести мусор, погулять с собачкой или сходить за гречкой и туалетной бумагой в магазин…
Кто с точки зрения «Большого брата» Собянина окажется достойным, — получит дозволение на выход в виде QR-кода, присланного на телефон.
Контролировать, кто куда на самом дел пошел или поехал, будут, видимо, с помощью пеленгации его мобильного телефона (биллинга), через городскую систему распознавания лиц, а также отслеживая госномера авто полицейскими камерами на дорогах.
Не исключено, что появятся на улицах патрули, которые станут «трясти» на предмет «QR-аусвайса» всех встречных и поперечных. Нарушителей — тех, кто оказался не там и не тогда, когда должен — будут штрафовать с помощью принятых Госдумой на днях поправок в КоАП.
Не будем перечислять все дикие суммы штрафов, грозящих бедолагам-москвичам, ослушавшимся повелений московского мэра. Достаточно сказать, что минимальный штраф, которым, скорее всего, и станут оперировать правоприменители, составляет 15 000 рублей.
В ТЕОРИИ
Самая сомнительная с точки зрения права сторона всей этой затеи касается автомобилистов. Теоретически режим самоизоляции, введенный в Москве, никак не ограничивает перемещение граждан на автомобилях. То есть, по идее, езда в нем по городу не должна требовать получения пресловутого QR-кода.
При этом, как следует из планов властей, для регистрации перемещений требуется на сайте mos.ru указывать еще и госномер машины. По крайней мере, так пишет «Коммерсант». Как все это стыкуется друг с другом — совершенно не понятно. Таки вводится запрет на свободную езду машин по Москве или все же нет?
НА ПРАКТИКЕ
Подобная двусмысленность в российских реалиях обычно приводит к стандартному результату: росту коррупции на дороге и правовому беспределу в отношении водителя.
Ведь решение составлять или не составлять протокол на 15 000—40 000 рублей по ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» останется на совести (или ее эрзац-заменителе) конкретного сотрудника полиции.
А что это означает на практике, большинство автовладельцев прекрасно знает. Почему тут идет речь именно о живых полицейских, а не камерах автоматической фиксации, спросите вы?
Все просто. Штрафовать за езду без QR-кода с применением камер законодательство не позволяет — нет соответствующего механизма. В ст. 28.6 КоАП, регулирующей наказания с их использованием, упоминается лишь 12-я глава КоАП, касающаяся исключительно нарушений ПДД.
«Санитарная» глава 6 КоАП там не фигурирует, а следовательно и камеры автоматической фиксации для штрафов по «коронавирусным» делам неприменимы. Это утверждение справедливо и в отношении идеи наказывать ослушников самоизоляции через биллинг их мобильных телефонов — правовой алгоритм для этого тоже не проработан.
Нужно чтобы такого «беглеца» отловил и оформил живой сотрудник полиции. Остается отслеживание граждан через московскую систему распознавания лиц. Но тут проблема в том, что многие люди сейчас носят медицинские маски, а солнечная погода заставляет одевать еще и темные очки. Распознать человека в таком обмундировании пока ни одна программа не умеет.
Тем не менее, все вышеприведенные соображения не мешают столичным властям с оптимизмом смотреть в тотально-карантинное будущее всех жителей города.
— QR-коды заработают ровно тогда, когда будет издан соответствующий акт правительства Москвы, — заявил в своем выступлении на радио глава департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко.
Официальных данных о дате введения QR-контроля в Первопрестольной пока не публиковалось. Зато в ряде СМИ всевозможные «источники» говорят о его запуске то 4 апреля, то с 6-го. Наиболее подверженные ужасу и вовсе толкуют о внедрении системы 2 апреля.
Как бы то ни было, уже сейчас можно уверенно прогнозировать массу «увлекательных» правовых коллизий с участием столичных автомобилистов, правоохранителей и столичных чиновников.