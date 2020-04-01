Когда из-за коронавируса запретят ездить на автомобиле без QR-кода

На днях стали известны детали того, как московские власти намерены выполнять угрозу мэра Собянина ужесточить меры абсолютного контроля за гражданами под предлогом пандемии коронавируса.

Для этого каждый, кто желает покинуть свою квартиру, будет обязан мэрией регистрироваться на сайте mos.ru. Там ему придется задекларировать цель каждого своего визита на улицу: вынести мусор, погулять с собачкой или сходить за гречкой и туалетной бумагой в магазин…

Кто с точки зрения «Большого брата» Собянина окажется достойным, — получит дозволение на выход в виде QR-кода, присланного на телефон.

Контролировать, кто куда на самом дел пошел или поехал, будут, видимо, с помощью пеленгации его мобильного телефона (биллинга), через городскую систему распознавания лиц, а также отслеживая госномера авто полицейскими камерами на дорогах.

Не исключено, что появятся на улицах патрули, которые станут «трясти» на предмет «QR-аусвайса» всех встречных и поперечных. Нарушителей — тех, кто оказался не там и не тогда, когда должен — будут штрафовать с помощью принятых Госдумой на днях поправок в КоАП.

Не будем перечислять все дикие суммы штрафов, грозящих бедолагам-москвичам, ослушавшимся повелений московского мэра. Достаточно сказать, что минимальный штраф, которым, скорее всего, и станут оперировать правоприменители, составляет 15 000 рублей.