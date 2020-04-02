Сергея Собянина попросили не лишать москвичей возможности передвигаться на личных автомобилях

– Как представители общественного движения автомобилистов, хотим выразить обеспокоенность теми мерами, которые могут быть введены в столице по ограничению передвижения граждан на личных автомобилях. Участники нашего сообщества отмечают, что те из них, кто не ушел на удаленную работу, а вынужден ежедневно находиться на рабочем месте, получили требования от работодателей предоставить сведения по личным автомобилям. Некоторым на работе даже выдали некие справки (образцы имеются в распоряжении координаторов сообщества «Синие ведерки»), согласно которым им разрешено перемещение по городу на автомобиле.

Хотим обратить ваше внимание, что ежедневные передвижения по городу на личном транспорте, согласно данным Департамента транспорта Москвы, уже снизилось более, чем на 60 %. На сегодняшний день, в текущих условиях необходимости самоизоляции, по Москве передвигаются на личных авто граждане, которым необходимо добраться до работы, либо те, кому необходимо посетить аптеку, супермаркет, получиться экстренную медицинскую помощь. Отметим также, что онкобольные и ВИЧ-инфицированные граждане по-прежнему вынуждены посещать медицинские учреждения, где им предоставляется необходимое лечение и рецепты на приобретение жизненно важных лекарственных препаратов.

И таких жизненных ситуаций, которые требуют передвижения на автомобиле, которые невозможно учесть ни в одном нормативном правовом акте, огромное количество. При этом, у этих людей никто данные по их личным автомобилям не запрашивал, и очевидно, что они станут первыми кандидатами на получение штрафов с камер автоматической фиксации нарушений, что существенно ухудшит и без того сложное финансовое положение таких граждан, станет причиной роста социальной напряженности и ухудшения криминогенной обстановки в столице.

Убедительно просим вас не лишать законопослушных граждан, не нарушающих режим самоизоляции, возможности передвижения на самом удобном и безопасном виде транспорта — личном автомобиле и не принимать решения о запрете передвижения личного транспорта по городу Москве.