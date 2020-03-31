Москва — не Россия: в каких городах из-за коронавируса отменили платную парковку

Пандемия коронавируса, из-за которой в Москве ввели режим самоизоляции практически всех граждан, оказалась недостаточно веской причиной для столичного дептранса для отмены платы за парковку на улицах. В то же время, в других городах страны, где также существует платная парковка, власти временно перестали брать деньги с жителей за эту «услугу».
Резоны просты. Прежде всего, таким образом граждане, кто вынужден ездить на работу в это время, получают возможность избегать близких контактов с другими в общественном транспорте. Тем самым снижается риск новых заражений коронавирусом.
Кроме того, недельная «пауза», на которую указом Владимира Путина фактически поставлена экономическая жизнь России, неизбежно и очень больно ударит по карману миллионов граждан.
Брать в таких условиях с них еще и плату за стоянку у бордюра, попахивает чем-то сильно напоминающим социальное трупоедство.
Еще более неприглядно выглядит в условиях неуклонно усугубляющихся проблем в экономике оформление штрафов за неоплату парковки или за неправильное расположение машины в ее зоне.
Но эти соображения совершенно не интересуют столичный дептранс во главе с Максимом Ликсутовым — как это принято у правильных старушек-процентщиц.
Неоднократные призывы временно отменить парковочный «оброк» в городе со стороны депутатов Госдумы от разных партий, включая «Единую Россию», — тоже «как об стену горох» для транспортного заммэра и его скаредных подчиненных.
Тем временем, во многих городах России, где также существует платная парковка в центре, местные власти понимают серьезность положения своих земляков. На время недельного «тайм-аута», — объявленного президентом нерабочим в период с 30-го марта по 3-е апреля, — там деньги за стоянку у поребрика брать перестали. Соответственно, и штрафовать за неоплату тоже. Так поступили в Калуге, Рязани, Перми, Ростове, Казани…
А в Москве — нет. Строго говоря, подобное поведение дептранса выглядит, как сознательная демонстрация полнейшего пренебрежения интересам столичных водителей и их семей.