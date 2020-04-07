Из-за коронавируса Hyundai продлевает в России гарантию на автомобили

Программа Hyundai распространяется на 1,21 млн. автомобилей южнокорейского бренда в 175 странах мира. В России акция касается машин, чья гарантия заканчивается с 30 марта по 30 апреля 2020 года, и продлевает сроки гарантийного обслуживания до конца мая.

Так что акция поможет тем клиентам, чьим авто требуется гарантийный ремонт или плановое ТО. Представители марки Hyundai свяжутся с владельцами авто, участвующих в мероприятии.

Кстати, как писал портал «АвтоВзгляд», другая корейская марка — компания KIA — дает возможность ремонта без дополнительных трат хозяевам машин, чья гарантия заканчивается в период с 1 апреля до 30 июня 2020 года, когда официальные СТО вновь откроются.

Китайский Haval тоже пошел на уступки для наших соотечественников, расширив межсервисный интервал на 1000 км в рамках гарантии на все свои авто. Причем условия распространяются на любое по счету ТО.