В России подорожали почти все автомобили Hyundai

Наименьшую прибавку к цене в 6000 рублей зафиксировали у бюджетного седана Hyundai Solaris практически во всех комплектациях в дорестайлинговой и обновленной версиях. Нетронутыми остались только прайсы «четырехдверки» в базе. Так что цены на старый и новый «Солярисы», как и прежде, стартуют от 756 000 и 765 000 рублей соответственно.

Седан Hyundai Elantra подорожал на 10 000 рублей во всех комплектациях: его покупка отныне выльется в 1 084 000 «целковых». На 12 000 стал дороже российский бестселлер сегмента SUV — кроссовер Creta, переживший недавно фейслифтинг — во всех вариантах, кроме младшего. Такой дореформенный автомобиль оценивается в 972 000, а доработанный — в 975 000 «деревянных».

За кроссовер Hyundai Tucson, а также за «заряженный» Tucson N Line придется доплатить 15 000 рублей. Теперь их прайсы начинаются: для первого — от ₽1 564 000, для второго — от ₽2 214 000. Напомним, «горячий» паркетник вышел на наш рынок совсем недавно — в середине марта. Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», авто отличается перенастроенным рулевым управлением и слегка измененным дизайном.

На Hyundai Sonata подняли стоимость на 25 000 рублей (цена начинается от 1 524 000). Но больше всех огорчили новые ценники на самый габаритный кроссовер в российской продуктовой линейке Santa Fe, «потяжелевшие» сразу на 30 000 рублей (от 2 179 000). Зато хетчбэк Hyundai i30 N сохранил прежний прайс-лист (от 2 200 000 рублей).

Стоит отметить, что продукция южнокорейского бренда дорожает второй раз с начала года. Впервые это произошло в январе на 10 000—50 000 рублей из-за увеличения утильсбора.