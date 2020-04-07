Власти искусственно не дают бензину дешеветь из-за коронавируса

Из-за безграничного роста добычи нефти, во всем мире до минимальных значений упала ее цена. Соответственно подешевел и бензин. Даже в Европе, ранее славившейся дороговизной моторного топлива, ценники на АЗС опустились гораздо ниже российских.
Сейчас европейские нефтеперерабатывающие заводы продают бензин дешевле чем в России на 16 500 рублей за тонну. А дизтопливо там стоит примерно на 10 000 рублей за тонну меньше, чем в России.
Для понимания сообщим, что сейчас тонна АИ-92 на отечественном рынке стоит около 46 000 рублей, а тонна дизтоплива — в районе 48 000 рублей. На сколько подешевело бы горючее на российских заправках, появись на них продукция с зарубежных НПЗ, самостоятельно может подсчитать каждый.
Отечественные же нефтепереработчики не могут конкурировать с зарубежными, поскольку в стоимости каждого проданного нашему автомобилисту литра горючего примерно 65% приходится на налоги и акцизы.
Казалось бы, в тяжелом экономическом кризисе, куда страна неминуемо скатывается из-за коронавируса и катастрофического падения мировых цен на нефть, власти могли бы оперативно снизить фискальную долю в цене моторного топлива. Чтобы облегчить конкуренцию российских производителей с зарубежными.
Этот шаг, ко всему прочему, мог бы стать дополнительным стимулом для отечественной экономики, заметно снизив ее расходы на транспорт. Но нет. Правительство выбрало совершенно другой вариант реагирования. Вместо снижения внутренних цен на топливо оно решило просто запретить ввоз в Россию дешевого зарубежного бензина и дизеля.
По крайней мере с таким предложением выступило Минэнерго, и профильный вице-премьер Юрий Борисов его поддержал, сообщил РБК. Предполагается, что запрет будет введен уже в апреле и продлится, как минимум, до сентября 2020 года, когда аналитики ожидают окончания периода сверхнизких мировых цен на топливо.
Для начала отечественым игрокам топливного рынка расскажут о грядущем изменении правил «по понятиям», в оперативном, так сказать, порядке. А документально такая мера будет оформлена позже — в соответствующем постановлении правительства.
Таким образом, в очередной раз подтвердится истина, что в России бензин дорожает в двух случаях. Первый — когда нефть дорожает. И второй — когда нефть дешевеет.