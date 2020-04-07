Власти искусственно не дают бензину дешеветь из-за коронавируса

Из-за безграничного роста добычи нефти, во всем мире до минимальных значений упала ее цена. Соответственно подешевел и бензин. Даже в Европе, ранее славившейся дороговизной моторного топлива, ценники на АЗС опустились гораздо ниже российских.

Сейчас европейские нефтеперерабатывающие заводы продают бензин дешевле чем в России на 16 500 рублей за тонну. А дизтопливо там стоит примерно на 10 000 рублей за тонну меньше, чем в России.

Для понимания сообщим, что сейчас тонна АИ-92 на отечественном рынке стоит около 46 000 рублей, а тонна дизтоплива — в районе 48 000 рублей. На сколько подешевело бы горючее на российских заправках, появись на них продукция с зарубежных НПЗ, самостоятельно может подсчитать каждый.

Отечественные же нефтепереработчики не могут конкурировать с зарубежными, поскольку в стоимости каждого проданного нашему автомобилисту литра горючего примерно 65% приходится на налоги и акцизы.