На что способен турбомотор нового кроссовера Renault Arkana

Renault, как известно, уже давно «собаку съел» на создании машин для массового сегмента. А большинство покупателей таких авто в первую очередь смотрит на ценник автомобиля, не обращая особого внимания на наличие или отсутствие в его конструкции современных технологий.

Тем любопытней оказалось обнаружить под капотом ставшего самым доступным на российском рынке купе-кроссовера небольшой, но мощный высокотехнологичный четырехцилиндровый бензиновый турбомотор — TСe150. Снять подобную мощность с такого рабочего объема — задача сама по себе технически не простая.

И результат тем более впечатляет, поскольку на самом деле этот движок попадает к нам уже будучи дефорсированным со 163 л. с. в Европе до 150 л. с. для России — в угоду отечественному налоговому законодательству и, значит, кошельку автовладельца.

Но обращать существенное внимание на это обстоятельство не стоит. Хотя бы потому, что любой более-менее продвинутый автовладелец знает: разгонная динамика машины зависит не от максимальной мощности мотора, а от крутящего момента, который он может развить при тех или иных оборотах коленвала.

Так вот: крутящий момент у TСe150 не дефорсировали, поскольку пока еще не никто в нашей стране пока не додумался рассчитывать транспортный налог в зависимости от ньютон-метров.