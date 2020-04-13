Почему вводимые в Москве цифровые пропуска на машины не снизят число авто в городе

Между тем, «цифровизация» перемещений по Москве аукнулась и тем горожанам, что вообще не планировали нарушать режим самоизоляции. Так, школьники и их родители повально жалуются на то, что «рухнули» и их так называемые электронные журналы: они не могут ни задания получать, ни те самые электронные уроки вести, ни за успеваемостью следить. Возникли у москвичей и проблемы с получением других электронных услуг.

И все «благодаря» полуторамиллионной армии водителей, разом ломанувшихся на сайт за цифровым пропуском. И если учесть, что — по оценкам того же Дептранса — всю прошлую неделю на улицы города выезжало примерно 1,5 млн. машин, именно столько их и останется, несмотря на все ограничения. Иначе говоря, нарушать режим самоизоляции все-равно продолжат те, кому это крайне необходимо. И зачем тогда, спрашивается, весь этот шухер с пропусками, особенно если их получение носит заявительный характер? Это к вопросу о том, что ни Правительство РФ, ни Правительство Москвы не берут на себя смелость и ответственность ввести действительно жесткие меры для борьбы с коронавирусом. А их половинчатые решения и метания только создают в обществе дополнительную нервозность, способствуют росту протестных настроений.