Личный опыт: получить цифровой пропуск на автомобиль в Москве оказалось очень сложно

Указом мэра Москвы Сергея Собянина, выпущенным им под предлогом борьбы с коронавирусом, в городе с 15 апреля будет запрещено передвигаться на любом транспорте без так называемого цифрового пропуска, выдаваемого властями города. За нарушение — штраф в 4000—5000 рублей, согласно КоАП Москвы. Декларировалось, что пропуска можно будет получать с 13-го апреля либо на сайте mos.ru, либо через SMS на короткий номер 7377, либо по звонку на номер (495) 777–77–77 — в единую справочную службу правительства Москвы.
В реальности же получить этот самый цифровой пропуск можно лишь через московский портал mos.ru. Предварительно на нем в соответствующем разделе придется зарегистрироваться. Требуется ввести паспортные данные, номер мобильного телефона, адрес электронной почты и госномер авто, на котором планируете передвигаться.
Однако до этого вам придется в течении минут 30—40 пытаться зайти на сайт, а потом пройти по ссылке «Получение цифрового пропуска». С утра 13-го апреля на mos.ru с этой целью заглянуло множество москвичей: на 10.00 таковых набралось более 1,5 млн. человек. Если учесть, что по данным Дептранса примерно столько машин выезжало в город ежедневно на прошлой неделе, можно предположить, что все сегодняшние посетители — именно водители, котороым ездить по Первопрестольной необходимо при любых условиях. И меньше их, судя по всему, не станент ни при каких собянинских запретах-ограничения.ю Но вернемс к нашим баранам.
Прорвавшись все-таки на сайт и заполнив все, что требуется, получаешь пропуск для перемещения по нашему коронавирусному лагерю почти мгновенно — письмо с кодом падает в указанный тобой электронный почтовый ящик через несколько секунд.
Вариант с получением цифрового «коронавирусного» пропуска через короткий номер 7377 оказался просто неработоспособен. Московские власти так и не сообщили, какого содержания SMS, которе следует слать на него, чтобы в ответном сообщении получить свой цифровой «аусвайс». Вместо этого они обещают «довести» эту информацию до жителей когда-то позднее.
Хуже всего тем, у кого нет смартфона. Способ получения пропуска через звонок в единую справочную службу правительства Москвы утром 13-го апреля вообще не действовал. Дозвониться на этот номер оказалось просто невозможно.
Видимо из-за наплыва желающих он просто «рухнул», — при звонке на него в трубке не слышно ни звука, а через какое-то время вызов автоматически сбрасывается.
Пока неизвестно, смогут ли власти нашей цифровой «колонии-поселения» решить эти проблемы оперативно. Тем более, что желающих оформится будет не мало. По данным всячских статистических сервисов, в последние дни по городу Москве перемещалось и пешком, и на общественном транспорте, и на личных авто около 3,5 млн. граждан. И делали это они явно не для развлечения, а по каким-то неотложным делам, включая рабочие поездки.