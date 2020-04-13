Личный опыт: получить цифровой пропуск на автомобиль в Москве оказалось очень сложно

Указом мэра Москвы Сергея Собянина, выпущенным им под предлогом борьбы с коронавирусом, в городе с 15 апреля будет запрещено передвигаться на любом транспорте без так называемого цифрового пропуска, выдаваемого властями города. За нарушение — штраф в 4000—5000 рублей, согласно КоАП Москвы. Декларировалось, что пропуска можно будет получать с 13-го апреля либо на сайте mos.ru, либо через SMS на короткий номер 7377, либо по звонку на номер (495) 777–77–77 — в единую справочную службу правительства Москвы.

В реальности же получить этот самый цифровой пропуск можно лишь через московский портал mos.ru. Предварительно на нем в соответствующем разделе придется зарегистрироваться. Требуется ввести паспортные данные, номер мобильного телефона, адрес электронной почты и госномер авто, на котором планируете передвигаться.

Однако до этого вам придется в течении минут 30—40 пытаться зайти на сайт, а потом пройти по ссылке «Получение цифрового пропуска». С утра 13-го апреля на mos.ru с этой целью заглянуло множество москвичей: на 10.00 таковых набралось более 1,5 млн. человек. Если учесть, что по данным Дептранса примерно столько машин выезжало в город ежедневно на прошлой неделе, можно предположить, что все сегодняшние посетители — именно водители, котороым ездить по Первопрестольной необходимо при любых условиях. И меньше их, судя по всему, не станент ни при каких собянинских запретах-ограничения.ю Но вернемс к нашим баранам.

Прорвавшись все-таки на сайт и заполнив все, что требуется, получаешь пропуск для перемещения по нашему коронавирусному лагерю почти мгновенно — письмо с кодом падает в указанный тобой электронный почтовый ящик через несколько секунд.