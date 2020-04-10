Премиальный синдром Renault Arkana: доступный шик

И, разумеется, стильным экстерьером. Ведь его элегантности и чисто французскому шарму могут откровенно позавидовать и многие представители премиального сегмента, не говоря уж о бюджетном, В котором, кстати сказать, именно Renault задала моду на кросс-купе, выкатив инновационную в том числе и с точки зрения дизайна Arkana. Но вернемся к «опциональным» решениям французского SUV.
Еще 10 лет назад кожаная отделка салона и кондиционер делали любой автомобиль премиальным. Встроенная магнитола или, упаси господи, CD-чейнжер? Кнопочки центрального замка на ключе? Ксеноновые фары? Да вы богач, месье! Время идет, и нам всем уже хочется большего: несмотря на регулярные заявления разного рода «спикеров» о непрекращающемся кризисе, народ перестал выстраиваться в очередь за спичками и продукцией АВТОВАЗа.
Опции комфорта, хорошая мультимедийная система и шумоизоляция, богатая отделка и элементы пассивной и активной безопасности стали обязательными даже в низком ценовом сегменте. Оснащению топовой полноприводной версии Renault Arkana — Prime, которая обойдется покупателю в 1 570 000 рублей, позавидует вчерашний «Мерседес»!
Bose — в массы
Восемь динамиков, усилитель и сабвуфер известнейшего производителя премиальных –без всяких «но» — стереосистем Bose по умолчанию установлены в каждую «Аркану» в комплектации Prime. Полегче, братцы, такая «музыка» стоит в Audi Q7 и Porsche.
Да что там мелочиться, давайте сразу выложим на стол все козыри: компания Амара Боуза — поэтому не «Бозе» и не «БозЭ», а «Боуз» — поставляла компоненты на конвейер Maybach, а также Mercedes и Ferrari!
Но времена меняются, и требования потребителей — вмести с ними: сегодня стереосистема Bose стала частью компактного кроссовера Renault Arkana, созданного специального для российского рынка в модном (еще один «Привет» премиалам) кузове купе-кроссовера. Круто? Богато? Безусловно. Дорого? Уже нет.
Атмосфера красоты
Всего девять лет назад появился Range Rover Evoque и просто растерзал народное сознание. Он был настолько крут, что даже большие дядьки, что раньше засматривались на «фулсайсы», вдруг захотели этот небольшой кроссовер. Одним из слагаемых успеха малого «Рэйнж Ровера» стал невероятный салон с атмосферной подсветкой, цвет которой можно выбирать по настроению. Тонкие линии диодов в дверях и центральной панели менялись, создавая чувство уюта и роскоши. Машина мгновенно стала мечтой многих, а обязательным требованием покупателей были те самые «лампочки».
Сегодня аналогичная опция есть у Renault Arkana, хотя с «Эвоком» компактный кроссовер от «Рено» может посоревноваться разве что в узнаваемости на дороге. Машины находятся на разных полюсах ценового позиционирования, их разделяют миллионы рублей, однако многие опции, которыми раньше мог сверкнуть «британец», теперь есть и у «француза» московской сборки. Например — атмосферная подсветка салона в режиме Multi-Sense.
Вижу все
Начало двухтысячных стало эпохой появления парктроников: датчики парковки, которые устанавливались на любой автомобиль опционально, вдруг стали желанным «гаджетом», от которого млел каждый водитель. Еще бы, ведь теперь можно парковаться не «до характерного», а пластмассовые круги в бампере говорили о богатстве оснащения. Информацию тогда доводили до шоферского уха мерзким пищанием, которое дожило и до наших дней, а вот экранчик с данными о количестве сантиметров до препятствия «канул в Лету».
Теперь вместо него, того самого экрана, камеры. Обычная, которая только назад, есть у многих, а вот круговой обзор — удел богачей, вроде Infiniti и прочей братии. Или нет? Смотрим на все ту же комплектацию Prime «Арканы» и видим эту опцию. Пора премиум-сегменту придумать что-то новенькое — камера кругового обзора официально перекочевала в общедоступный класс.
Режимный объект
Раньше такими штуками, как изменяемые режимы вождения — комфорт, эконом, спорт — могли похвастать только небожители, постояльцы самой вершины пирамиды наших автомобильных пристрастий. Баварцы и штутгартцы, американо-японские звезды, вроде Acura, да снобы с острова Королевы. Чопорные автосалоны с малым количеством машин в зале и сотнями зевак, где выглаженные менеджеры гордо и неторопливо нажимали на клавиши, демонстрируя высшие достижения заморского автопрома, отправляются на страницы учебников. Сегодня настроить автомобиль под собственные стиль вождения и манеру езды, может и владелец бюджетного Renault Arkana, благодаря системе Multi-Sense. Опция, прописавшаяся в «народном» кроссовере позволяет выбирать режимы движения на собственный вкус.
Датчики мечты
Тоже самое можно сказать и про датчики давления в шинах: первыми их получили Mercedes S-classe, тот самый 140 кузов, именуемый в народе «кабаном» или «рубль сорок». Машина, которая навсегда осталась в истории России, как самый бандитский автомобиль всех времен и народов, вершина культа новорусской роскоши.
«Кабан» подсказывал водителю, что одно из колес спущено, чем вызывал бурю восторга у всех, кому довелось прикоснуться к седану, ставшему легендой еще при жизни.
Но сегодня датчики давления в шинах появились и на массовых «легковушках», которые ждут своего владельца не на парковке резиденции, а в самом обыкновенном дворе. Один из примеров — Renault Arkana, где опция доступна начиная с базовой комплектации. О времена, о нравы!
Выгляни в окошко
Еще одна мечта многих россиян, хорошо знающих суровую зиму и душное лето, это запуск авто «с окошка». Вот бы щелкнуть, между первым и вторым глотком утреннего кофе, брелоком и выйти к уже теплому или, наоборот, прохладному салону да прогретому мотору! Но такие повадки могли себе позволить только обладатели по-настоящему дорогих машин. А хотелось-то всем!
На какие только ухищрения народ не шел, чтобы заполучить такую опцию: ставили автозапуск, зашивая ключ под торпеду, переплачивали за подогреватели. А воз-то уже не там, приехал по назначению! Даже в «Аркане», которая обойдется в приемлемые по нынешним меркам 1 570 000 «деревянных» за топовую комплектацию, система дистанционного запуска двигателя Renault Start уже предусмотрена. Двинь пальцем, да наслаждайся своим кофе лишние 15 минут.
Подогрев форсунок стеклоомывателя
Что может быть хуже, чем закончившаяся раньше времени «незамерзайка»? Только замерзшая форсунка стеклоомывателя. Кстати, по закону подлости, первой замерзает всегда водительская. Далее идут танцы с бубном, многочисленные ухищрения и 15 минут радости, после которых омыватель вновь перекрывается льдом. То ли дело шведский премиум, где форсуночки подогревались! Эх, вот бы доработать свой автомобиль. Что там у китайцев на этот счет?
Не надо ничего дорабатывать и «колхозить»: у той же Renault Arkana целая россыпь опций комфорта, среди которых есть и подогреваемые форсунки стеклоомывателя лобового стекла. Нужно только активировать и всю зиму наслаждаться чистым стеклом, а следовательно — и безопасностью на дороге. А место для запасной канистры «незамерзайки» всегда найдется в багажнике.
…Если та или иная опция действительно важна, уместна и необходима — есть смысл подумать о ней еще в автосалоне. Ведь мы проводим в автомобиле огромное количество времени, и комфорт становится важнейшей характеристикой машины, которая превалирует и над статусом, и над экономичностью. Главное — выбрать то, что вам действительно нужно, а не переплачивать за навязанные кнопки.