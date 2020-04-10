Премиальный синдром Renault Arkana: доступный шик

И, разумеется, стильным экстерьером. Ведь его элегантности и чисто французскому шарму могут откровенно позавидовать и многие представители премиального сегмента, не говоря уж о бюджетном, В котором, кстати сказать, именно Renault задала моду на кросс-купе, выкатив инновационную в том числе и с точки зрения дизайна Arkana. Но вернемся к «опциональным» решениям французского SUV.

Еще 10 лет назад кожаная отделка салона и кондиционер делали любой автомобиль премиальным. Встроенная магнитола или, упаси господи, CD-чейнжер? Кнопочки центрального замка на ключе? Ксеноновые фары? Да вы богач, месье! Время идет, и нам всем уже хочется большего: несмотря на регулярные заявления разного рода «спикеров» о непрекращающемся кризисе, народ перестал выстраиваться в очередь за спичками и продукцией АВТОВАЗа.

Опции комфорта, хорошая мультимедийная система и шумоизоляция, богатая отделка и элементы пассивной и активной безопасности стали обязательными даже в низком ценовом сегменте. Оснащению топовой полноприводной версии Renault Arkana — Prime, которая обойдется покупателю в 1 570 000 рублей, позавидует вчерашний «Мерседес»!