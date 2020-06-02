Почему ездить в машине в защитной маске опасно для здоровья

Маски минимизируют попадание вируса в дыхательные пути, но полностью риски заражения не исключают. О чем, в частности, говорит и сам Минздрав. Однако опасны они не только этим.
Пожалуй, каждый из нас успел почувствовать на себе, как трудно порой дышать в респираторах. В автомобиле, где и без того ограниченное воздушное пространство — тем более. А можно ли почувствовать себя плохо, если продолжительное время не делать глубоких вдохов полной грудью? В теории так может случиться от переизбытка углекислого газа.
Некоторые эксперты даже уверены в том, что длительное использование защитной маски может привести к гиперкапнии — состоянию, вызванному чрезмерным содержанием СО2 в крови человека. А это способствует повышенной усталости, сонливости, так называемому потемнению в глазах и головокружению.
Появление подобных симптомов подтверждают и натурные испытания вирусологов при поддержке Wiley.com, которые на личном опыте убедились в последствиях ношения повязки на лице. В рамках исследования были задействованы респираторы известного в России стандарта FF P2, фильтрующие около 95% проникающего воздуха. В итоге уже через 30 минут медики зафиксировали учащенное сердцебиение и почувствовали одышку. Содержание углекислого газа повысилось.
Впрочем, ряд специалистов полностью опровергают возможные ухудшения состояния человека из-за маски. А некоторые врачи считают, что многое зависит от индивидуальности организма каждого из нас. В любом случае, находясь за рулем, не лишним будет периодически открывать на ходу окна, чтобы проветрить салон, а заодно и сделать глоток чистого воздуха.