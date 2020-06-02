Почему ездить в машине в защитной маске опасно для здоровья

Маски минимизируют попадание вируса в дыхательные пути, но полностью риски заражения не исключают. О чем, в частности, говорит и сам Минздрав. Однако опасны они не только этим.

Пожалуй, каждый из нас успел почувствовать на себе, как трудно порой дышать в респираторах. В автомобиле, где и без того ограниченное воздушное пространство — тем более. А можно ли почувствовать себя плохо, если продолжительное время не делать глубоких вдохов полной грудью? В теории так может случиться от переизбытка углекислого газа.

Некоторые эксперты даже уверены в том, что длительное использование защитной маски может привести к гиперкапнии — состоянию, вызванному чрезмерным содержанием СО2 в крови человека. А это способствует повышенной усталости, сонливости, так называемому потемнению в глазах и головокружению.