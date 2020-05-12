Могут ли оштрафовать за нарушение «масочного режима» в собственном автомобиле

Указы, вводящие с 12-го мая «масочный» режим в регионе, московский мэр и подмосковный губернатор издали за несколько дней перед этим. Их подчиненные сразу же разъяснили гражданам «политику партии»: в общественных местах, то есть практически везде, они обязаны находиться в медицинских масках и перчатках. За нарушение 4000—5000 рублей штрафа.

Заммэра Москвы Анастасия Ракова в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1» все крайне четко «распедалила» по этой теме: «Общественное место — это все, за исключением вашей квартиры или рабочего кабинета, где вы сидите одни. Это то, где вы непосредственно можете соприкасаться с другими людьми».

По такой логике получается, что и в собственной машине, если ты едешь не один, с 12-го мая требуется надевать «намордник» — даже если в пассажирах у тебя жена или ребенок!

Носить маски во время пандемии, по идее, правильно. Но почему тогда такой порядок не ввели в конце марта, когда зараза только-только набирала обороты, а лишь сейчас, когда чиновники всерьез заговорили о «выходе на плато заболеваемости»?