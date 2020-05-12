Могут ли оштрафовать за нарушение «масочного режима» в собственном автомобиле

Указы, вводящие с 12-го мая «масочный» режим в регионе, московский мэр и подмосковный губернатор издали за несколько дней перед этим. Их подчиненные сразу же разъяснили гражданам «политику партии»: в общественных местах, то есть практически везде, они обязаны находиться в медицинских масках и перчатках. За нарушение 4000—5000 рублей штрафа.
Заммэра Москвы Анастасия Ракова в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1» все крайне четко «распедалила» по этой теме: «Общественное место — это все, за исключением вашей квартиры или рабочего кабинета, где вы сидите одни. Это то, где вы непосредственно можете соприкасаться с другими людьми».
По такой логике получается, что и в собственной машине, если ты едешь не один, с 12-го мая требуется надевать «намордник» — даже если в пассажирах у тебя жена или ребенок!
Носить маски во время пандемии, по идее, правильно. Но почему тогда такой порядок не ввели в конце марта, когда зараза только-только набирала обороты, а лишь сейчас, когда чиновники всерьез заговорили о «выходе на плато заболеваемости»?
Характерно, что требовать ношения вообще любых средств индивидуальной защиты, согласно законам, можно только если гражданам такие штуковины «предоставляют», то есть раздают бесплатно.
Такой вывод следует из п. «б» ст. 6 Постановления Правительства РФ от 2 апреля 2020 года № 417 — «Об утверждении Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации».
И это логично: человека, спасающегося от пожара в здании, не обязывают покупать для себя у сотрудника МЧС личный противогаз! И с масками сейчас сложилась ровно такая — «продажная» — ситуация: в многомиллионной московской агломерации никто одноразовых медицинских масок и перчаток населению на «предоставляет».
Для справки: в октябре 2019-го одна такая маска стоила 3,5 рубля. Сейчас же народу предлагается покупать их по спекулятивным ценам — в среднем по 35 рублей за штуку.
Для одного похода на работу человеку потребуется не менее 6 масок — их нужно менять не реже, чем через каждые 2 часа. За месяц «набегает» более 5000 рублей на приобретение таких средств защиты. А без — них штраф!
Как же при таких исходных данных избавиться от навязчивых подозрений о неформальных отношениях между производителями масок и чиновниками?
Как бы то ни было, но в условиях, когда у основной массы населения доходы упали очень заметно, тратиться на средства индивидуальной защиты будет лишь минимальная часть горожан. Большинство же предпочтет носить в кармане «дежурную» маску и перчатки, одевая их раз за разом, чтобы попытаться уберечь себя от вируса, а заодно и избежать ответственности со стороны контролеров в магазине или транспорте.
То есть практической пользы от «масочного» режима по определению не предвидится. Зато у полиции появится лишний повод при случае «докопаться» до граждан, путешествующих вместе в одной машине — ради лишнего протокола, а то лишней копейки.
Самое печальное, что автомобилист и его спутники в подобном случае, скорее всего, безропотно оплатят 5000 рублей штрафа за свое мнимое нарушение самоизоляции, — вспоминая некогда услышанное из телевизора.
Хотя на самом деле, как бы ни пугали говорящие головы чиновников, в собянинском указе четко говорится, что медицинские маски и перчатки требуется носить лишь в общественном транспорте, такси и магазинах.
Хоть в частной легковушке, хоть в личном микроавтобусе можно ездить без маски и одному, и вдвоем, и ввосьмером! И ни один полицейский слова по этому поводу сказать не имеет права!