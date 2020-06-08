МАДИ вовсю штрафует водителей, едущих по скоростным магистралям, за стоянку в неположенном месте

Очередной вопиющий штраф, оформленный с помощью камер автоматической фиксации в Москве, стал достоянием гласности. Гражданин Антон Иванов на своей Audi Q5 двигался, по его словам, вечером 23 мая по Ярославскому шоссе в столицу, не нарушая никаких Правил дорожного движения.
Он бы и не вспоминал об том дне, если через неделю не обнаружил, что перед самым въездом в Москву, в районе дома дома 142 корп. 3 по Ярославскому шоссе его машину «хлопнула» камера автоматической фиксации — за «остановку или стоянку в неположенном месте». Причем не на 2500 рублей, как это положено по статье 12.19 КоАП, а почему-то на 5000 рублей!
Автовладельцу штраф показался дико удивительным даже не из-за странной суммы, а потому, что устроить «стоянку или остановку» в этом месте можно только при условии, если у тебя сломалась машина: посреди многополосного шоссе на въезде в город сознательно припарковаться способен лишь человек в совсем уж невменяемом состоянии. Поскольку ничего подобного за собой гражданин Иванов отродясь не замечал, его возмущение наказанием непонятно за что выплеснулось в соцсети.
Но он, по данным портала «АвтоВзгляд», далеко не первый москвич, кого городские камеры автоматической фиксации неожиданно штрафуют на 5000 рублей за стоянку в неположенном месте — как на фото, приведенном ниже.
Ранее автовладельцы столицы уже неоднократно получали подобные штрафы «за стоянку», при том, что на снимке с камеры белым по черному зафиксировано: машина не стоит, а двигается с приличной скоростью по крупной городской магистрали! Но это не смущает служащих Московской административной дорожной инспекции (МАДИ). Поскольку, как выяснилось, таким извращенным способом они штрафуют водителей за езду без цифровых «аусвайсов», — по ч. 4 ст. 3.18.1 КоАП Москвы, а не по 12.19 КоАП РФ!
Мало того, что за нарушение статьи 3.18.1 в принципе нельзя штрафовать с использованием денных камер, так подчиненные Собянина и Ликсутова еще и формулировки постановлений по федеральному КоАП сознательно извращают, подгоняя их под местечковые московские делишки! Так что всем, кто получил «письма счастья» подобного содержания и кому жаль отдавать кровные 5000 рублей не пойми за что, есть прямой резон идти в суд и обжаловать незаконные штрафы.
Заметим, что многие москвичи уже пошли по этому пути: к 05.06.2020 к столичной Фемиде поступило 7350 жалоб на постановления о штрафах за различные нарушения самоизоляции. Большинство — автомобильные штрафы по ч. 4 ст 3.18.1 КоАП Москвы. 1101 жалоба уже ринята к производству, заседания стартуют 15 июня. Явление это стало настолько популярным, что на портале судов общей юрисдикции даже появилась специальная страничка с разъяснением порядка обжалования наказаний, наложенных по 3.18.1 КоАП Москвы!
Напомним кстати, что с 9 июня цифровые пропуска для передвижения по столице отменяются и штрафы, подобные этому приходить гражданам, мы надеемся, уже не будут.