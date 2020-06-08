МАДИ вовсю штрафует водителей, едущих по скоростным магистралям, за стоянку в неположенном месте

Очередной вопиющий штраф, оформленный с помощью камер автоматической фиксации в Москве, стал достоянием гласности. Гражданин Антон Иванов на своей Audi Q5 двигался, по его словам, вечером 23 мая по Ярославскому шоссе в столицу, не нарушая никаких Правил дорожного движения.

Он бы и не вспоминал об том дне, если через неделю не обнаружил, что перед самым въездом в Москву, в районе дома дома 142 корп. 3 по Ярославскому шоссе его машину «хлопнула» камера автоматической фиксации — за «остановку или стоянку в неположенном месте». Причем не на 2500 рублей, как это положено по статье 12.19 КоАП, а почему-то на 5000 рублей!

Автовладельцу штраф показался дико удивительным даже не из-за странной суммы, а потому, что устроить «стоянку или остановку» в этом месте можно только при условии, если у тебя сломалась машина: посреди многополосного шоссе на въезде в город сознательно припарковаться способен лишь человек в совсем уж невменяемом состоянии. Поскольку ничего подобного за собой гражданин Иванов отродясь не замечал, его возмущение наказанием непонятно за что выплеснулось в соцсети.

Но он, по данным портала «АвтоВзгляд», далеко не первый москвич, кого городские камеры автоматической фиксации неожиданно штрафуют на 5000 рублей за стоянку в неположенном месте — как на фото, приведенном ниже.