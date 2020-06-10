Камеры фиксации нарушений ПДД будут охранять другие камеры

Которые честно сказать, действительно распоясались. Так, только в Подмосковье за пять месяцев этого года на комплексы автоматической фиксации нарушений ПДД вандалы нападали в два раза чаще, чем за тот же период 2019-го. В абсолютных цифрах случилось 152 атаки, в которых понесли потери 61 стационарная камера и 91 — передвижная. При этом, надо заметить, в половине случаев нападавшие были вооружены, а в 8% инцидентах пострадали операторы устройств.
И хотя озлобленность и агрессивность водительской братии (особенно в случаях с пресловутыми треногами) понять можно если учесть, что в большинстве своем камеры фиксации борются не за безопасность дорожного движения, а за пополнение регионального бюджета, да и расставлены, как правило, в нарушение всех правил, логики и здравого смысла, но оправдать их откровенно незаконные действия — нельзя никак.
Именно поэтому в Московской области камеры начнут охранять другие камеры.
А точнее — скрытно установленный системы наблюдения, которые, как сообщает представитель оператора подмосковной системы фотовидеофиксации, «начнут записывать все случаи вандализма по отношению к комплексам фотовидеофиксации на дорогах. Автомобили передвижных комплексов оснастят видеорегистраторами кругового обзора, а в зоне работы стационарных появятся скрытые видеокамеры высокого разрешения».
Отснятые с их помощью «портреты» злоумышленников станут передавать в правоохранительные органы, которые и займутся поимкой злодеев. Последним, когда их разыщут, будет грозить ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», максимальное наказание по которой — до четырех лет лишения свободы. Кроме того, их обяжут компенсировать ущерб.
Однако, на взгляд экспертов портала «АвтоВзгляд», властям Московской области стоило бы не вбухивать десятки миллионов рублей в защиту камер, а просто разобраться с их установкой, оборудуя ими исключительно аварийно-опасные участки, а не развешивая, как бог на душу положит. Глядишь, и водительский гнев пошел бы на убыль…