В Подмосковье поймали автоподставщиков, действовавших нестандартным методом

Полиция пресекла деятельность организованной преступной группы, «разводившей» водителей в Московской области. Злоумышленники выбирали протяженный участок оживленной двухполосной дороги, где установлен запрет на выезд на встречную полосу. Первая машина команды автоподставщиков двигалась по ней с минимальной скоростью «на аварийке», имитируя поломку.

Когда ее догоняло авто предполагаемой жертвы, сзади к последней пристраивалась вторая машина с бандитами. Нетерпеливая «мишень» не выдерживала черепашьего хода и шла на обгон «сломанной» машины через сплошную осевую.

В тот же момент «аварийная» машина ускорялась, не давая себя обогнать. Когда жертва, отказавшись от идеи обгона, пыталась вернуться в свою полосу, второе авто злоумышленников подставляло ей под удар переднее левое крыло.

В случае вызова полиции для оформления такой аварии незадачливому обгоняльщику «светило» либо 5000 рублей штрафа, либо лишение водительского удостоверения по части 4 статьи 12.15 на 4—6 месяцев. Чтобы уладить ситуацию и не вызывать ГИБДД, автоподставщики просили у потерпевших от 50 000—150 000 рублей, после получения которых скрывались с места происшествия.