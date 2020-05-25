Водители придумали новый наглый способ избегать штрафов с полицейских камер

Режим самоизоляции в Москве и Подмосковье ослабляется. Это стало особенно заметно в последнее время по резко выросшему количеству машин на дорогах региона и, в частности, на МКАД. Тут же возродились заторы в стандартных местах — после почти месяца полупустых дорог.

Многих автомобилистов, привыкших за период карантинных ужесточений беспрепятственно «летать» по магистралям столицы, появление пробок в «стандартных» местах расстраивает неимоверно. А некоторых настолько сильно, что они идут на совсем уж наглые нарушения ПДД — лишь бы продолжить перемещаться на машине по городу с привычной высокой скоростью. И у них получается делать это совершенно безнаказанно.

Корреспондент портала «АвтоВзгляд» лично наблюдал одного такого деятеля на МКАД. Дело происходило в момент, когда автор этих строк только-только «уперся» в хвост длиннющего затора. Интернет-сервисы в смартфоне хором показывали, что «краснота» впереди тянется до ближайшего пересечения кольцевой с вылетной магистралью — порядка 3,5 километров. И машины смирно «толкались» друг за другом по шоссе, никто даже на обочину не лез. Отчасти потому, что на этом участке установлены 4 камеры автоматической фиксации.