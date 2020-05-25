Водители придумали новый наглый способ избегать штрафов с полицейских камер

Режим самоизоляции в Москве и Подмосковье ослабляется. Это стало особенно заметно в последнее время по резко выросшему количеству машин на дорогах региона и, в частности, на МКАД. Тут же возродились заторы в стандартных местах — после почти месяца полупустых дорог.
Многих автомобилистов, привыкших за период карантинных ужесточений беспрепятственно «летать» по магистралям столицы, появление пробок в «стандартных» местах расстраивает неимоверно. А некоторых настолько сильно, что они идут на совсем уж наглые нарушения ПДД — лишь бы продолжить перемещаться на машине по городу с привычной высокой скоростью. И у них получается делать это совершенно безнаказанно.
Корреспондент портала «АвтоВзгляд» лично наблюдал одного такого деятеля на МКАД. Дело происходило в момент, когда автор этих строк только-только «уперся» в хвост длиннющего затора. Интернет-сервисы в смартфоне хором показывали, что «краснота» впереди тянется до ближайшего пересечения кольцевой с вылетной магистралью — порядка 3,5 километров. И машины смирно «толкались» друг за другом по шоссе, никто даже на обочину не лез. Отчасти потому, что на этом участке установлены 4 камеры автоматической фиксации.
Но в какой-то момент внедорожник, двигавшийся в десятке машин впереди меня, неожиданно съехал на обочину и остановился с «аварийкой». Ничего не обычного, бывает: сломался или водитель катастрофически захотел в туалет.
Но не в этот раз: «рулевой» полноприводного авто быстро выскочил, молниеносным движением выдернул из рамки на запасном колесе госномер, а затем повторил эту операцию с передним бампером. Затем живенько закинул обе железяки на переднее пассажирское сиденье и вернулся за руль. На всю эту манипуляцию у него ушло секунд 10, не более.
После этого внедорожник, уже без номеров, резво стартанул вперед по пустой обочине — его водитель не опасался теперь штрафов с камер. Для преодоления участка до конца пробки мне потом потребовалось минут 30, а «умник» без номеров проскочил его, судя по всему, минуты за три — не более.
«А что, так тоже было можно?» — такой вопрос, уверен, в тот момент возник при виде происходящего не только у меня, но и у десятков автомобилистов, терпеливо мучавшихся в заторе. Получается, что да, — можно! Камеры против езды баз номеров бессильны. Тут живой сотрудник ДПС на дороге нужен. Но его, по факту, и не было там, где требуется. Оно и понятно — служивый был занят: вместе с коллегами он толпился на каждом въезде в столицу, грудью преграждая путь коронавирусу из Подмосковья.
И это при том, что в Московской области карантинный пропускной режим уже ликвидировали, фактически признав, что не так и страшен COVID, как меры борьбы с ним. Зато в Москве проверка пропусков у таксистов и мотоциклистов на полустационарных постах возле МКАД считается куда более важным делом, нежели пресечение совершенно конкретных нарушений, самым непосредственным образом угрожающих жизни и здоровью сотен и тысяч законопослушных автомобилистов.