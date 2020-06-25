Как часто россияне заказывают такси через соцсети

Фото: abdulhadihairan.com
В эру повального использования смартфонов вызвать такси большой проблемы не составляет. Достаточно открыть мобильное приложение и нажать пару иконок. «Мотор» к подъезду можно заказать и через соцсети. Один из таких сервисов — VK Taxi — существует уже год. Насколько он популярен, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Летом 2019 года агрегатором «Ситимобил» в тестовом режиме было запущено приложение по заказу такси в самой популярной в нашей стране социальной сети «ВКонтакте». За это время сервисом воспользовались около 2 млн. человек.

Примечательно, что 800 000 из них пришлись на май 2020 года. Наиболее активными юзерами оказались жители Тольятти, Омска, Нижнего Новгорода, Сыктывкара и Казани. Возможно, возросший за последнее время интерес пользователей можно объяснить тем, что появился тариф «Доставка», позволяющий с водителем передавать посылки и доставлять товары из магазина.

Кстати, как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», чаще всего во время режима самоизоляции доставляли с «таксомоторами», как ни странно, гречневую крупу, туалетную бумагу, защитные медицинские маски и лапшу быстрого приготовления.

мобильные приложения, смартфон, дорога, такси
25 июня 2020
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