За ошибочные штрафы водителям чиновников могут оставить без зарплаты

Еще одно из важных предложений ОНФ — дифференциация ответственности за нарушение весогабаритных параметров для грузоперевозчиков. Сейчас предусмотрен штраф под полмиллиона рублей даже за ничтожное превышение, а оно может случиться и без злого умысла, просто из-за резкого торможения (груз сместился). В результате долгого анализа практики, у экспертов ОНФ появилась дифференцированная шкала, которая за такие случайные нарушения, как несоблюдение габаритов до 20 см и нагрузки на ось не более 10% предусматривает не серьезное финансовое обременение на перевозчика, а вполне разумные штрафы от 10 000 до 20 000 рублей. Гигантские штрафы, по мнению членов рабочей группы, должны остаться только для тех, кто совершенно сознательно допускает чудовищные перегрузы и нарушения габаритов.

В части скоростного режима общественники предложили оставить нештрафуемый скоростной порог в плюс 20 км/ч неизменным, однако при этом наказание за серьезные нарушения скоростного режима (превышение на 40—60 км/ч), совершенные в пределах населенных пунктов и вне таковых, существенно ужесточить. Так, штраф за повторное превышение скорости на 60 км/ч в пределах населенного пункта рекомендуется поднять до 15 000 рублей.