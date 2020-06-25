За ошибочные штрафы водителям чиновников могут оставить без зарплаты

Один из ключевых моментов, который общественники на днях предложили рассмотреть законотворцам из Минюста — компенсация за ошибочный административный штраф в 20 000 рублей и штраф должностному лицу за вынесение такого постановления тоже в 20 000 рублей.
— Если это предложение примут, — прокомментировал ситуацию «АвтоВзгляд» руководитель рабочей группы, координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов, — то ответственные за нелегитимные взыскания сотрудники очень скоро останутся без зарплаты. При этом мы внесли дополнительную поправку в КоАП, позволяющую людям, которых они по ошибки привлекли, иметь право на возмещение реальных расходов на юридическую защиту и компенсацию морального вреда. Следовательно, окажется вполне выгодным мероприятием судиться даже из-за 500-рублевых штрафов, если вас привлекли ошибочно или незаконно. А для инспекторов это будет повод тщательно проверять данные перед тем, как выписать штраф…
Еще одно из важных предложений ОНФ — дифференциация ответственности за нарушение весогабаритных параметров для грузоперевозчиков. Сейчас предусмотрен штраф под полмиллиона рублей даже за ничтожное превышение, а оно может случиться и без злого умысла, просто из-за резкого торможения (груз сместился). В результате долгого анализа практики, у экспертов ОНФ появилась дифференцированная шкала, которая за такие случайные нарушения, как несоблюдение габаритов до 20 см и нагрузки на ось не более 10% предусматривает не серьезное финансовое обременение на перевозчика, а вполне разумные штрафы от 10 000 до 20 000 рублей. Гигантские штрафы, по мнению членов рабочей группы, должны остаться только для тех, кто совершенно сознательно допускает чудовищные перегрузы и нарушения габаритов.
В части скоростного режима общественники предложили оставить нештрафуемый скоростной порог в плюс 20 км/ч неизменным, однако при этом наказание за серьезные нарушения скоростного режима (превышение на 40—60 км/ч), совершенные в пределах населенных пунктов и вне таковых, существенно ужесточить. Так, штраф за повторное превышение скорости на 60 км/ч в пределах населенного пункта рекомендуется поднять до 15 000 рублей.
Неоднозначную реакцию в социальных сетях вызвало предложение рабочей группы, связанное с запретом эксплуатации авто без полиса ОСАГО.
— В последние полтора-два года одно из самых частых обращений в «Синие ведерки» связано с вопросом о том, как взыскать ущерб с виновника ДТП, у которого отсутствует полис ОСАГО, — поясняет позицию экспертов Петр Шкуматов. — Ответ на этот вопрос обычно не радует никого из пострадавших. Ущерб будет взыскиваться долго, мучительно и с непонятным результатом. При этом стоит отметить, что на фоне такого ужесточения для «ОСАГО-уклонистов», мы выступаем и за то, чтобы «автогражданку» уже наконец начали выписывать не на автомобиль, а на водителя. По сути такой полис должен стать приложением к водительскому удостоверению.
— Когда гражданин имеет водительскую историю, легко рассчитать его потенциальный риск для окружающих, — высказал свое мнение в социальной сети «Фейсбук» участник автомобильного сообщества Павел Синяков. — Нет аварий, мало нарушений — вот тебе скидка! Или наоборот: новичок, злодей — плати больше. Честно? Справедливо? Безусловно!
Еще одна существенная новация от экспертов ОНФ предлагается для так называемой «пьяной» статьи. Предложено переформулировать ее таким образом, чтобы для случаев опьянения иными веществами, в том числе и «веселящим газом» (это оксид азота N2O, используется в анестезиологии), состояние опьянения вне зависимости от действующего вещества устанавливалось наркологами.
Сейчас формулировки предполагают наличие любого количества вещества из списка, утверждаемого Правительством РФ, в который, напомним, входят такие лекарственные препараты, как валокордин или корвалол. В то же самое время, N2O там нет и не может быть. И это при том, что «веселящий газ» уже не раз становился причиной неадекватного поведения водителей за рулем, а одна из наиболее резонансных аварий «под газом» произошла не так давно с участием водителя BMW. Если эта поправка от экспертов ОНФ будет принята, то новая формулировка «пьяного» закона на 100% защитит от преследования тех, кто употребляет распространенные лекарственные препараты, считают члены рабочей группы.
Всего экспертами ОНФ было предложено более 40 поправок в КоАП РФ, связанных с рядом болезненных для автомобилистов факторов. В настоящий момент основная часть предложений уже направлена в Министерство юстиции для ознакомления. Впереди у экспертов ОНФ работа с новой редакцией процессуального КоАП. Первые поправки члены рабочей группы «Защита прав автомобилистов» планируют подготовить ко 2 июля 2020 года.