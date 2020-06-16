Московские таксисты все чаще грабят пассажиров, отбирая личные вещи и выкидывая из салона

По информации ГУ МВД РФ, водитель такси, угрожая физической расправой, ограбил пассажира, а затем попросту вышвырнул его из салона легковушки. Как выяснилось, 32-летний житель Москвы попросил шофера довезти его до места назначения, сообщив об оплате поездки по факту ее окончания. В залог пассажир предложил оставить личный смартфон.

Вот только водителя это не устроило, и он забрал у клиента не только мобильный телефон, но еще и дорогостоящую игровую приставку. Вместе с тем «рулевой» насильно вытащил мужчину из салона и бесследно уехал. Происшествие на улице Красная Пресня зафиксировали камеры уличного видеонаблюдения, поэтому далеко грабителю уехать не удалось. Нападавший был задержан сотрудниками полиции вместе с похищенным. Возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ «Грабеж», подследственному грозит до четырех лет лишения свободы.

Похоже, «коронакризис» вынудил таксистов все чаще идти на преступления. Их заработок в условиях самоизоляции просел едва ли не двое.