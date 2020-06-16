Московские таксисты все чаще грабят пассажиров, отбирая личные вещи и выкидывая из салона

Фото из открытых источников
Инциденты между таксистами и пассажирами в Первопрестольной, похоже, становятся нормой. Очередной вопиющий случай произошел едва ли не в самом центре столицы. Водитель отобрал у пассажира дорогие вещи и выкинул его из машины.

По информации ГУ МВД РФ, водитель такси, угрожая физической расправой, ограбил пассажира, а затем попросту вышвырнул его из салона легковушки. Как выяснилось, 32-летний житель Москвы попросил шофера довезти его до места назначения, сообщив об оплате поездки по факту ее окончания. В залог пассажир предложил оставить личный смартфон.

Вот только водителя это не устроило, и он забрал у клиента не только мобильный телефон, но еще и дорогостоящую игровую приставку. Вместе с тем «рулевой» насильно вытащил мужчину из салона и бесследно уехал. Происшествие на улице Красная Пресня зафиксировали камеры уличного видеонаблюдения, поэтому далеко грабителю уехать не удалось. Нападавший был задержан сотрудниками полиции вместе с похищенным. Возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ «Грабеж», подследственному грозит до четырех лет лишения свободы.

Похоже, «коронакризис» вынудил таксистов все чаще идти на преступления. Их заработок в условиях самоизоляции просел едва ли не двое.

Фото из открытых источников

Между тем, в борьбе за репутацию водителей и безопасность клиентов агрегаторы принимают всевозможные меры. Например, сервис заказа такси «Ситимобил» уже запустил софт, позволяющий шоферу прямо в режиме он-лайн передать происходящее в салоне прямиком в компанию-перевозчик. Главное, чтобы драйвер имел при себе смартфон с видеокамерой. И желательно — не отобранный у клиента.

– Зачастую именно видеозапись может стать единственным доказательством невиновности любого из участников конфликтной ситуации в такси, — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» инициированные новшества официальный представитель «Ситимобил» Георгий Лобушкин.

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16 июня 2020
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