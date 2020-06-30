Как штрафуют на 30 000 рублей за обрызганного машиной пешехода

Случай, произошедший 26 июня во Владивостоке, стал достоянием общественности благодаря соцсетям и стараниям сотрудников УМВД по Приморскому краю.

В тот день на город в очередной раз выпало более месячной нормы осадков. Дороги и улицы оказались затоплены. Вскоре после этого по соцсетям начало гулять видео, сделанное из салона машины, двигающейся по залитым водой улицам столицы Приморья.

На нем показано, как водитель, судя по всему, внедорожника на достаточно высокой скорости проезжает затопленный перекресток, а потоки грязной воды из-под колес его авто окатывают проходящих поблизости людей.

При этом за кадром звучит голос, выкрикивающий слова «бесплатная мойка» и «запиканные» матерные ругательства.

Первоначально ролик появился в Instagram-канале некого молодого человека по имени Александр. Там же постоянно фигурирует белый Lexus GX470 госномер У067ВК 125. В соцсетях пишут, что юноша — сын некого высокопоставленного сотрудника прокуратуры.

По началу Александр прямым текстом слал на все матерные буквы всех, кто ругал его за выходку с облитыми пешеходами. Позже мерзкое видео было удалено, а парень разместил ролик с извинениями.

Тем не менее, в полиции сообщили РИА Новости, что «в отношении приморца составлен протокол по части 3 статьи 20.1 КоАП. Материалы переданы в мировой суд».

То есть его привлекли к ответственности по статье «Мелкое хулиганство» за «Распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу…»

По ней юноше грозит штраф в размре 30 000—100 000 рублей.