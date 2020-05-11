Жаркое лето-2020: без правильно расположенного в машине огнетушителя на дорогу лучше не выезжать

Лето-2020, если верить прогнозам, продолжит эстафету стихийных и не очень бедствий, обрушившихся на планету Земля. Синоптики «готовят» по-настоящему жаркий сезон, который станет причиной множества пожаров. Как в лесах и полях, жилых массивах и на дачных участках, так и на дорогах общего пользования. Изношенная проводка и неисправная топливная система, забитые мусором и грязью подкапотное пространство и защита картера создадут все условия для возникновения открытого огня. Поэтому просто садясь за руль, водитель должен быть уверен не только в наличии и рабочем состоянии огнетушителя, но и в его доступности.
Дело в том, что российский водитель покупает огнетушитель только для двух целей: пройти техосмотр и показать въедливому сотруднику ДПС. Первоочередная задача этого устройства остается ненужной до самого последнего момента, когда полыхающий мотор вынуждает несчастного автовладельца броситься в сторону багажника, в недрах которого, закрытый толстым слоем «нужных» вещей и покоится огнетушитель. Достать его — отдельная история. А если полыхнет заклинивший задний суппорт? К багажнику уже не подобраться, а бензобак в непосредственной близости от открытого огня.
Начать стоит с размера устройства: покупать огнетушитель, какие вешают в вагонах метро или ставят на предприятиях, бессмысленно. Он тяжелый, достать и воспользоваться им крайне сложно физически, да и время, потерянное на его извлечение, позволит пламени разойтись на весь автомобиль. Тут уже и пожарная машина не спасет. Гораздо грамотнее обзавестись компактным огнетушителем, который всегда будет под рукой. Скорость спасения тут превалирует над размером «спасателя». Поэтому на первый план выходит расположение.
Изобретать велосипед не стоит: немцы уже давным-давно все придумали, а китайцы сделали готовое решение дешевым и доступным. Компактный огнетушитель, закрепленный в специальный кронштейн под передним пассажирским креслом, всегда будет под рукой, а добротный крепеж, установленный по правилам, обезопасит ноги пассажира во время возможного ДТП.
Итак, решение вопроса достаточно простое: устанавливаем крепление под креслом так, чтобы до него можно было дотянуться рукой. Никакого клея или «специальных составов» — только старый добрый шуруп, а лучше болт с гайкой, благо под передним креслом всегда есть достаточно места, чтобы взгромоздить конструкцию. Вариантов фиксации огнетушителя в креплении, как правило, два: защелки и хомут. Первые — быстрее в использовании, второй — надежнее. Выбирать нужно исходя из собственной ловкости и гибкости, потому что в случае пожара надежды на пассажира мало.
И помните, главное — не количество, а качество. Огнетушитель должен быть исправен, доступен и понятен в использовании. Скорость реакции в данном случае намного важнее количества вылитой пены.