Ход конем: первый тест-драйв обновленной Skoda Rapid

В салоне правит бал технологичная и строгая стилистика VAG: плотно, четко, не броско, но оттого визуально много дороже, чем аляповатые интерьеры из Азии. Садясь в новый Rapid, становится немного грустно: даже отставание Японии уже велико, а родное отечественное и вовсе скрылось за горизонтом.

Европеец скроен по последней моде. Удобные и ладно построенные кресла с длинной подушкой и легкой настройкой — элемент пакета Black Edition, которые отдельно обойдутся в 20 000 рублей. Сзади — просторный диван с подогревом не только сиденья, но и спинки. Главная же «фишка» интерьера — руль о двух спицах, оснащенный целым ворохом элементов дизайна, которые еще и несут в себе прикладные опции.

Если в микро-«шкоде» нашлось место для роскошных алюминиевых барабанов-крутилок, которые достойны и премиального бренда, то что же будет в самой Octavia? Кстати, руль с тремя спицами есть в наличии, но является дополнительной опцией.