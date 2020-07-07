Ход конем: первый тест-драйв обновленной Skoda Rapid

Свое большое обновление — не путать с обнулением — на российском рынке Skoda начала с бэби-Octavia — именно Rapid должен стать первой ласточкой, готовя почву для чешских тяжеловесов. Ну и задачка, ведь сегментом безапелляционно правят KIA Rio и Hyundai Solaris, подвинуть которых, кажется, невозможно. Однако, как мы знаем, и памятники вождей иногда падают с пъедесталов. Давайте посмотрим, какие же «джокеры» припас Rapid?
Встречает лифтбек яростно, смело, ничуть не стесняясь своего нового облика: внешний вид — стильный и агрессивный, полностью светодиодная оптика в строгих прямых линиях и гранях, добротные шины Pirelli c завода, лезвие ducktail заднего спойлера, стильное «литье» и дерзкая надпись Skoda крупными буквами во всю корму. Уроки корейцев, продающих машины привлекательной статикой, выучены: придя сегодня в салон чешского бренда, именно младшая модель приглянется больше остальных.
В салоне правит бал технологичная и строгая стилистика VAG: плотно, четко, не броско, но оттого визуально много дороже, чем аляповатые интерьеры из Азии. Садясь в новый Rapid, становится немного грустно: даже отставание Японии уже велико, а родное отечественное и вовсе скрылось за горизонтом.
Европеец скроен по последней моде. Удобные и ладно построенные кресла с длинной подушкой и легкой настройкой — элемент пакета Black Edition, которые отдельно обойдутся в 20 000 рублей. Сзади — просторный диван с подогревом не только сиденья, но и спинки. Главная же «фишка» интерьера — руль о двух спицах, оснащенный целым ворохом элементов дизайна, которые еще и несут в себе прикладные опции.
Если в микро-«шкоде» нашлось место для роскошных алюминиевых барабанов-крутилок, которые достойны и премиального бренда, то что же будет в самой Octavia? Кстати, руль с тремя спицами есть в наличии, но является дополнительной опцией.
Но «баранкой» дело не ограничивается: клиент жаждет гаджетов, и у Rapid их хватает. Огромный мультимедийный 8-дюймовый экран уверенно вздымается над центральной консолью и, возможно, это самый быстрый «плеер», который довелось увидеть своими глазами. Тем более в этом сегменте.
А уж интеграция смартфона происходит вообще мгновенно, правда, есть одно «но»: делать это приходится через Bluetooth, потому что все новые модели VAG сегодня оснащены исключительно USB Type C. Их целых четыре штуки, но такого провода не нашлось ни у одного участника пробега. Нет их и у российских водителей, так что «Шкоде» придется разрабатывать очередной фирменный аксессуар — переходник. Справятся! Чехи в этом особенно сильны: зажим для пропуска на лобовом стекле и знаменитый скребок, который «проживает» в бензобаке и по совместительству является увеличительным стеклом и линейкой, знают все.
Представители «Шкоды» вежливо напоминают, что перед нами наследник «Porsche Восточной Европы»: мол, машина с историей, которой дифирамбы поют давно. Не мы первые, не мы последние. Но статическое представление достойно только похвалы — хорош собой новый Skoda Rapid, ничего не скажешь. Даже слишком хорош рядом с конкурентами.
Получив ударную дозу визуального удовольствия, можно садиться за руль и надеяться на чудо. Но нет, чуда не случилось: технологических изменений под капотом не обнаружено. В России, как и прежде, будет три варианта исполнения «Рапида»: 1,6-литровый 90-сильный двигатель с пятиступенчатой механической коробкой передач, он же, но о 110 силах и с «автоматом», да 1,4-литровый 125-сильный турбомотор с роботизированной семискоростной DSG. Все — бензиновые. Ничего нового. Да и зачем?
На тесте были представлены исключительно автомобили с 1,6-литровым 110-сильным мотором, «подруженным» с шестидиапазонным АКПП. Едет такой «Рапид» вполне себе на свои характеристики. Несмотря на завидную экономичность движка, в смешанном цикле 55-литрового бака хватает почти на 700 км — в дальний вояж лучше запастись канистрой.
В паре с автоматической коробкой мотор позволяет комфортный дрейф, а ускорение по-началу вызывает удивление. Передачи длинные, на затяжных обгонах лучше сразу переходить в ручной режим, потому что сбрасывает вниз при «кикдауне» АКП с некоторой задержкой. Тандем мотора и коробки зависает где-то в районе 6000 оборотов и продолжает жужжать, но ведь и гонки — не стихия этой модели. Воистину, клиент всегда прав: тише едешь — дальше будешь. Не зря же эта модификация — самая популярная среди покупателей Skoda Rapid.
Конечно, если придираться, то хотелось бы большей тишины в салоне, но чехи решили эту строку бюджета не увеличивать. Дополнительной шумоизоляции новинка не получила и шелестит на уровне своего предшественника.
Кстати, новый Rapid — это машина, созданная исключительно для России. Рынки Белоруссии и Казахстана чехи, конечно, в голове держат, но основной ареал обитания — наши родные просторы. Европе лифтбек не положен, в Старом свете его роль выполняет хетчбэк Skoda Scala. Видимо, в Чехии перспективы россиян на счастливое будущее после поправок оценивают более, чем положительно.
А раз машина «made for Russia», значит обеспечена бронебойной подвеской, достойными наших стремлений углами въезда, а также высоким дорожным просветом. Проверим? С ходовой действительно все в полном порядке: она терпелива к русским направлениям, стоически переносит все превратности отечественного асфальта. Способствуют и высокопрофильные покрышки: 185/60 R15 или 195/55 R16.
Подвеска могла быть мягче, но сзади стоит торсионная балка — очень надежный, но не самый «пушистый» вариант. А вот клиренс — всего 144 мм, что на 16 мм ниже, чем у корейцев, и на целых 30 мм ниже, чем у LADA Vesta! Зато углы въезда и съезда такие, что можно не страшиться великих московских бордюров из гранита — даже они не достанут до бампера.
А как дела в багажном отсеке? Багажник — огромен, он может раскладываться с ровным полом до 1500 литров. Но главный свой козырь Skoda, как опытный игрок, оставил на последний кон: новый «Рапид» сейчас дешевле не только коллег из Страны утренней свежести, но и своего предшественника!
«Шкода» зарулила с большого дисконта: машину в самой популярной комплектации Active с «механикой» можно приобрести за 804 000 рублей, тогда как похожий по оснащению KIA Rio обойдется в 809 900, а Hyundai Solaris — в 819 000 рублей. Можно сказать, исторический момент — и без того недорогой автомобиль подешевел после обновления. Вот это действительно, ход конем.