Диагностические карты полностью переведут в электронный вид

Строго говоря, Единая автоматизированная система техосмотра, чьим оператором является МВД, уже существует и даже работает, но была не обязательной к применению. Новые правила прохождения ТО с фотофиксацией и оформлением в ЕАИС диагностической карты начнут действовать с 21 марта 2021 года. Отмечается, что первоначально старт полноценной работы системы был намечен на 7 июня 2020-го, но «из-за коронавируса было принято решение о переносе сроков».

В систему будут вносить данные о марке и модели авто, его VIN, номер шасси и кузова, а также пробег, дату прохождения техосмотра, срок действия карты, место проведения и наименование оператора. Информацию о зарегистрированном документе станут хранить в базе пять лет с присвоением статуса «действующий», «архивный» или «аннулированный» в зависимости от того, актуальна карта или срок ее действия уже истек.

Между тем, с 27 июля 2020 года в силу вступила свежая редакция УК РФ. Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», операторам техосмотра, продающим «левые» диагностические карты, определили в качестве наказания штраф до 300 000 рублей или обязательные работы до 480 часов. В особых случаях предусмотрен арест до пяти лет.