5 острых вопросов водителей начальнику ГИБДД генералу Черникову, на которые ему некогда ответить

Но ничего не вышло. Из МВД порталу «АвтоВзгляд» пришел ответ, что, мол, недосуг генералу отвлекаться на вопросы водителей. Он, типа, занят более важными вопросами. Допускаем, что у главного гаишника страны дел, требующих его денного и нощного внимания, невпроворот. Но червяк сомнения начинает глодать особенно сильно, когда вспоминаешь, например, что г-н Черников всегда находит массу времени для участия в протокольных мероприятиях из серии «поторговать лицом».
Одно из последних — церемония запуска платного обхода села Лосево и города Павловска на трассе М4 «Дон» в Воронежской области. ГИБДД эти дороги не строит, не обслуживает, деньги за проезд по ним не собирает. И даже знаки дорожного движения там не расставляет, а только рекомендует это делать. Тем не менее, генерал совершенно спокойно угробил практически день своего драгоценного времени, чтобы смотаться туда-обратно за 700 км от Москвы. Ради возможности попозировать перед объективами?
Протокольные мероприятия это, конечно, круто. Но когда на этом фоне референты главы ведомства пишут СМИ, что ответить на вопросы граждан у генерала нет времени, это выглядит как совсем уж топорная «подстава» и мощная «свинья» непосредственному начальнику. Но раз г-ну Черникову недосуг, отвечать вместо него придется порталу «АвтоВзгляд».
УМЕРЕТЬ РАЗРЕШАЮ
Начнем с достаточно скандальной темы: вызвавшего много шума предложения ГИБДД вдвое снизить требования целевого показателя смертности на дорогах в рамках нацпроектов. В переводе на русский это означает просьбу не ругать в 2024-м полицию за то, что на каждые 100 000 россиян в год будет гибнуть в авариях не 4 человека (как планируется сегодня), а целых 8 граждан.
По идее — да, спрашивать, как сейчас заведено, за это с одной только ГИБДД неправильно. Жизни водителей и пешеходов зависят еще и от качества дорог, и от безопасности самих машин, и от работы медиков. То есть, по логике, полицейским следовало бы изо всех сил «трясти» в нужном направлении Минтранс, Минпромторг, Минздав и прочих «коллег». Но вместо этого МВД родило крайне остроумный лайфхак: «А давайте просто разрешим людям умирать вдвое чаще».
КАМЕРА «ДОИТ» МИР
Многие водители буквально хором говорят о существующей системе штрафов за нарушения ПДД как о нацеленной на сбор денег, а не на предупреждение нарушений. Даже «Общероссийский народный фронт» предложил сделать ее более гибкой, способной отличать лихача-рецидивиста от случайно нарушившего Правила законопослушного гражданина.
Если первому должен безусловно полагаться максимально жесткий «кнут», то для последнего вполне будет достаточно символического «ай-я-яй!». ГИБДД же по этому поводу от комментариев ожидаемо воздерживается. Правда, в неофициальных беседах полицейские чины обрушивают на общественников ведра желчи. Такое впечатление, что мозги большинства людей в погонах органически не приспособлены думать в сторону смягчения наказаний для простых смертных. Возможно, что и поэтому генерал Черников не стал публично отвечать на этот вопрос.
«ПОРОГ» — КАК ПОРОК
А на третий из вопросов наших читателей генералу Черникову — по поводу отмены нештрафуемого превышения скорости на 20 км/ч, — мы ответ уже знаем.
Если бы это зависело только от него, нештрафуемый порог был немедленно отменен. Вот бы порадовались такой манне небесной владельцы камер автоматической фиксации!
Однако миллионам читателей портала «АвтоВзгляд» были бы интересны резоны генерала, ратующего за отмену нормы. Хотя понятно, что ему проще уклониться от прямого и честного ответа, нежели искать более менее внятные аргументы, которых, если по гамбургскому счету, и нет…
ЛОВУШКА В ЗАКОНЕ
К сожалению, из-за «занятости» главы ГИБДД России так и остались без ответа куча возмущенных сообщений водителей о прямых, пустых и расположенных в чистом поле участках обустроенных многополосных скоростных трасс, где на пути водителя внезапно появляется знак ограничения скорости до «городских» 60 км/ч, а за ним — обязательная камера автоматической фиксации.
В принципе, позиция генерала к подобным ловушкам для отъема денег у автомобилистов известна: он, судя по некоторым ранним заявлениям, против. И даже сетует, что ГАИ сегодня никак не может влиять на владельцев автодорог. Однако при этом ни слова не говорит о том, почему ГУ ОБДД МВД РФ не добивается у властей вернуть некогда отобранное у службы право устанавливать дорожные знаки. То есть, по сути, ГИБДД смотрит сквозь пальцы на подобную практику. Не так ли, товарищ генерал?
НАКАЗАНИЕ БЕЗ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
А еще глава ГИБДД так и не узнал, что в редакционной почте по-прежнему регулярно появляются письма автомобилистов, которые в суде отстаивают свою невиновность и отменяют штрафы, оформленные инспекторами ДПС за несуществующие нарушения. Их основной посыл: почему мне пришлось потратить кучу времени и денег на суды и адвоката, а сотруднику полиции, который устроил гражданину массу неприятностей, составив протокол за выдуманное им нарушение, — ничегошеньки за это не будет?
Может быть, уже пора предусмотреть в законах механизм компенсации оклеветанному водителю лично со стороны инспектора ГИБДД, заварившего подобную кашу? ОНФ, кстати, тоже предложил ввести в новый КоАП штраф для таких сотрудников.
Тут, думается, мы тоже знаем, что бы ответил глава ГИБДД. Кто ж будет пилить сук на котором сидит, и лишаться одного из столпов фактической безнаказанности тысяч офицеров ДПС? Разумеется, генерал Черников скажет, что и существующих наказаний для его нечистоплотных подчиненных хватает — лишение премий, получение выговоров и дисциплинарных взысканий. И плевать, что на практике полицейская «рука руку моет»…
В общем, жаль, что мы так и не услышали начальника «транспортного» главка полиции и были вынуждены домысливать за него. Тем не менее, будем надеяться, что в следующий раз генерал все-таки изыщет пару часов для ответов на вопросы читателей «АвтоВзгляда». Или хотя бы его преемник на этом посту…