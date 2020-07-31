5 острых вопросов водителей начальнику ГИБДД генералу Черникову, на которые ему некогда ответить

Но ничего не вышло. Из МВД порталу «АвтоВзгляд» пришел ответ, что, мол, недосуг генералу отвлекаться на вопросы водителей. Он, типа, занят более важными вопросами. Допускаем, что у главного гаишника страны дел, требующих его денного и нощного внимания, невпроворот. Но червяк сомнения начинает глодать особенно сильно, когда вспоминаешь, например, что г-н Черников всегда находит массу времени для участия в протокольных мероприятиях из серии «поторговать лицом».

Одно из последних — церемония запуска платного обхода села Лосево и города Павловска на трассе М4 «Дон» в Воронежской области. ГИБДД эти дороги не строит, не обслуживает, деньги за проезд по ним не собирает. И даже знаки дорожного движения там не расставляет, а только рекомендует это делать. Тем не менее, генерал совершенно спокойно угробил практически день своего драгоценного времени, чтобы смотаться туда-обратно за 700 км от Москвы. Ради возможности попозировать перед объективами?

Протокольные мероприятия это, конечно, круто. Но когда на этом фоне референты главы ведомства пишут СМИ, что ответить на вопросы граждан у генерала нет времени, это выглядит как совсем уж топорная «подстава» и мощная «свинья» непосредственному начальнику. Но раз г-ну Черникову недосуг, отвечать вместо него придется порталу «АвтоВзгляд».