Старые и новые «болячки» абсолютно всех японских автомобилей

За последние десятилетия японские машины претерпели значительные изменения — и это не может не радовать. Однако судя по минусам, которые автопроизводители транслируют в своих автомобилях от поколения к поколению, порождая и плодя новые, автопром Страны восходящего солнца движется не к рассвету, а к закату. И вряд ли в ближайшее десятилетие сможет конкурировать с европейским.

Остановите любого владельца японского автомобиля и расспросите о минусах. Вне зависимости от возраста машины, отрицательные моменты будут обозначены, как под копирку.

Впрочем, сперва, о плюсах, которыми так бравируют японские производители. За ними закрепилась слава надежных, более доступных в сравнении с европейскими брендами и выгодными при перепродаже, потому как мало теряют в цене. И это факт.

Но готовы ли вы мириться, например, с отсутствующей шумоизоляцией? Причем, из поколения в поколение различных моделей автомобилей японские производители рапортуют о снижении уровня шума. Но когда присаживаешься в салон «японки», ожидая от него «немецкой» тишины, не получаешь желаемого. Такое впечатление, что шум океанских волн, омывающих остров, немного скорректировал слух японских инженеров в худшую сторону. И даже в марках, относящихся к премиальному сегменту, эта проблема присутствует.

Шумят арки, мотор, ветер в зеркалах. Как на протяжении десятилетий можно этого не замечать? Решение только одно: после покупки загонять автомобиль в специализированный сервис и улучшать шумоизоляцию. А это, к слову, в зависимости от «хотелок» и модели автомобиля, вытянет из кармана автовладельца от 50 000 рублей и выше.