На половине столичных АЗС по-прежнему мухлюют с недоливом бензина

В июле этого года эксперты некоммерческой организации «Мониторинг АЗС» при поддержке ОНФ запустили проект независимой проверки количества топлива, отпускаемого в розницу на автозаправочных станциях Москвы и Московской области. Статистический материал собирался с помощью метода «тайный покупатель».

Экспериментаторы приобретали горючее, наливая его в тщательно тарированные емкости. В ходе исследования, в частности, выяснилось что только 55 из 100 АЗС работают с соблюдением требований госстандартов.

При этом на 58 из сотни бензоколонок различных брендов зафиксирован недолив АИ-92. А на 27 обнаружился перелив горючего. Отсутствием отклонений как в положительную, так и в отрицательную область смогли лишь 15 заправочных комплексов.

В требования ГОСТа по точности отпускаемого бензина не уложились 45 АЗС. При этом на 13 из них недолив не превышает допусков государственного стандарта.

Рекордный же объем недолива составил 7,36%. Для ориентира скажем, таким образом владелец заправки оставляет себе по 3,7 литра с каждых 50, оплаченных автовладельцами. Средняя же недостача топлива в ходе проверки составила 1,11%.