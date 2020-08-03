На половине столичных АЗС по-прежнему мухлюют с недоливом бензина

В июле этого года эксперты некоммерческой организации «Мониторинг АЗС» при поддержке ОНФ запустили проект независимой проверки количества топлива, отпускаемого в розницу на автозаправочных станциях Москвы и Московской области. Статистический материал собирался с помощью метода «тайный покупатель».
Экспериментаторы приобретали горючее, наливая его в тщательно тарированные емкости. В ходе исследования, в частности, выяснилось что только 55 из 100 АЗС работают с соблюдением требований госстандартов.
При этом на 58 из сотни бензоколонок различных брендов зафиксирован недолив АИ-92. А на 27 обнаружился перелив горючего. Отсутствием отклонений как в положительную, так и в отрицательную область смогли лишь 15 заправочных комплексов.
В требования ГОСТа по точности отпускаемого бензина не уложились 45 АЗС. При этом на 13 из них недолив не превышает допусков государственного стандарта.
Рекордный же объем недолива составил 7,36%. Для ориентира скажем, таким образом владелец заправки оставляет себе по 3,7 литра с каждых 50, оплаченных автовладельцами. Средняя же недостача топлива в ходе проверки составила 1,11%.
На 75 АЗС отпускаемый бензин соответствовал потребительским характеристикам, указанным в чеке на товар. На 19 продают бензин, октановое число которого ниже декларируемого АИ-92, на других 6 — с октановым числом выше 92-ух.
Среднестатистическое же октановое число по всем изученным точкам продажи «92-ого» в столичном регионе было зафиксировано на уровне 91,13. Такой показатель укладывается в рамки госстандарта.
— Для эксплуатации автомобиля представляет потенциальную опасность как бензин с меньшим октановым числом, так и с большим, чем предписано производителем транспортного средства. Исследование показывает, что в целом на розничном рынке топлива в Москве и области все в порядке.Однако то, что недолив, пусть даже и небольшой, был обнаружен на столь значительном числе автозаправок, заслуживает внимания контролирующих органов. Надеюсь, что подобные масштабные исследования розничного рынка топлива будут проводиться и далее на системной и постоянной основе. Доступных данных независимого мониторинга по количеству и качеству топлива крайне не хватает, — пояснил руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.
Результаты рейда по бензоколонкам столичного региона будут направлены в Росстандарт для дальнейшего изучения.