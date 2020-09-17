Обсчет на треть бака: АЗС на трассе М4 «Дон» нагло недоливают бензин

На прошлой неделе г-н Шкуматов проехал более 4000 км по скоростной трассе М4 «Дон» и дорогам Крыма. В ходе этого вояжа ему в общей сложности удалось проверить 60 АЗС (8из них расположены на полуострове). В потребительском тесте участвовал только 92-й бензин. Результаты исследований оказались неутешительными для большинства автомобилистов.

Недолив топлива был обнаружен на 45% проверенных заправках. А регионом-рекордсменом по части обсчета-обвеса покупателя бензина стала Тульская область. Здесь был зафиксирован крупнейший недолив топлива — 18,45%, что является рекордом за всю историю наблюдений. В Республике Крым ситуация обстоит тоже не блестяще. Средний недолив в ходе исследования составил 1,67%, что отличается от аналогичного показателя по московскому региону в три раза. В худшую сторону.

Медианное октановое число составило 91,34, что говорит о хорошем качестве топлива, продающемся на трассе М4 по направлению из Москвы в Сочи и обратно. Однако вопросы к качеству бензина возникли на 9-и АЗС из 60-и, эти образцы топлива были отобраны для дальнейшего изучения.