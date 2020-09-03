На московских АЗС продолжают массово недоливать бензин

Фото f.nodacdn.net
В ходе очередной проверки автозаправочных станций столичного региона, эксперты опять зафиксировали массовый недолив бензина. Однако, как выяснил портал «АвтоВзгляд», подобные мероприятия все-таки заставляют владельцев АЗС соблюдать правила игры и реже дурить потребителя.

Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) и АНО «Мониторинг АЗС» при технической поддержке ГК MONTRANS проверили 100 заправочных станций различных брендов в Москве и Московской области по показателям недолива и октанового числа бензина Аи-92. На 50-и из них был обнаружен недолив топлива, а на 35 АЗС зафиксирован перелив. Только на 15-и бензоколонках недоливы и переливы выявлены не были, а на 14-и недолив укладывается в требования государственного стандарта.

Рекордный же недолив, зафиксированный в ходе исследования, составил 8,5%. Если приобретать полный бак бензина (50 литров), то на такой заправке недолив составит 4,25 л. Так же эксперты сравнили средние цены в чеке за июль–август 2020 года: за 1 литр топлива «девяносто второго» в августе она составила 42,94 ₽ Но с учетом зафиксированного недолива средняя реальная цена 1 литра бензина — 43,19 рубля. Подорожало же топливо в августе в Московском регионе (по сравнению с июлем 2020 года) на 2 копейки.

На 26 из сотни проверенных АЗС, был отпущен бензин, октановое число которого оказалось ниже Аи-92. На 4 АЗС продавался бензин с октановым числом выше Аи-92. А на 70 автозаправках отпускаемый бензин соответствовал потребительским характеристикам, указанным в чеке на товар.

Фото gornovosti.ru

Как отмечают эксперты, вопросы имеются к качеству топлива, отпускаемого на 30 АЗС из 100. Данные исследования будут направлены в Росстандарт для дальнейшего изучения.

— После обращения ОНФ в прошлом месяце в Росстандарт, одна из крупных сетей АЗС, на которой был зафиксирован системный недолив топлива, вероятно исправила ситуацию, поскольку в конце августа недолив на заправках этой сети специалистами уже не обнаружился, — расказал порталу «АвтоВзгляд» координатор движения «Синие ведерки», руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.. Дорожает нефть или дешевеет, но цены на бензин у нас на снижение не идут. Конечно, потребители хотят приобретать качественное топливо и в тех объемах, за которые честно оплачено…

Кстати, по прогнозам аналитического центра «Независимого топливного союза», по итогам года цены на топливо опять вырастут. Они будут «примерно проиндексированы на значение инфляции».

АЗС, бензин, цены на топливо
3 сентября 2020
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