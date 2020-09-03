На московских АЗС продолжают массово недоливать бензин

Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) и АНО «Мониторинг АЗС» при технической поддержке ГК MONTRANS проверили 100 заправочных станций различных брендов в Москве и Московской области по показателям недолива и октанового числа бензина Аи-92. На 50-и из них был обнаружен недолив топлива, а на 35 АЗС зафиксирован перелив. Только на 15-и бензоколонках недоливы и переливы выявлены не были, а на 14-и недолив укладывается в требования государственного стандарта.

Рекордный же недолив, зафиксированный в ходе исследования, составил 8,5%. Если приобретать полный бак бензина (50 литров), то на такой заправке недолив составит 4,25 л. Так же эксперты сравнили средние цены в чеке за июль–август 2020 года: за 1 литр топлива «девяносто второго» в августе она составила 42,94 ₽ Но с учетом зафиксированного недолива средняя реальная цена 1 литра бензина — 43,19 рубля. Подорожало же топливо в августе в Московском регионе (по сравнению с июлем 2020 года) на 2 копейки.

На 26 из сотни проверенных АЗС, был отпущен бензин, октановое число которого оказалось ниже Аи-92. На 4 АЗС продавался бензин с октановым числом выше Аи-92. А на 70 автозаправках отпускаемый бензин соответствовал потребительским характеристикам, указанным в чеке на товар.