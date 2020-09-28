Как армяно-азербайджанский конфликт отразится на российских автомобилистах

Кадры с ударных беспилотников, горящая бронетехника, трупы в военной форме — за последние сутки соцсети оказались наводнены видеороликами с линии фронта между армянскими и азербайджанскими войсками, организовавшими в минувшие выходные очередное обострение на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Напомним, что после аналогичной активности на тамошнем фронте (гораздо менее масштабной, нежели сейчас), случившейся 12 июля этого года, по столице прокатилась волна этнических «разборок» между «московскими» армянами и азербайджанцами. А сегодня ожесточение и масштаб боевых действий в предгорьях Карабаха куда более масштабны и потому можно ожидать более серьезных армяно-азербайджанских «битв» и в нашем регионе.

Дождливая и холдодная погода, установившаяся в вропейской России, должна, по идее, несколько охладить боевой настрой потенциальных бойцов. Тем не менее, городским автомобилистам стоит быть внимательнее, чтобы случайно не оказаться в эпицентре межэтнической потасовки прямо на проезжей части.

В особенности это касается граждан, которые до сих пор передвигается на машинах с армянскими номерами. До последнего времени особо ушлые российские автомобилисты приобретали по доверенности авто, зарегистрированные в Армении, и разъезжали на них, не платя налоги и не опасаясь штрафов с камер.