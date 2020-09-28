Как армяно-азербайджанский конфликт отразится на российских автомобилистах

Кадры с ударных беспилотников, горящая бронетехника, трупы в военной форме — за последние сутки соцсети оказались наводнены видеороликами с линии фронта между армянскими и азербайджанскими войсками, организовавшими в минувшие выходные очередное обострение на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.
Напомним, что после аналогичной активности на тамошнем фронте (гораздо менее масштабной, нежели сейчас), случившейся 12 июля этого года, по столице прокатилась волна этнических «разборок» между «московскими» армянами и азербайджанцами. А сегодня ожесточение и масштаб боевых действий в предгорьях Карабаха куда более масштабны и потому можно ожидать более серьезных армяно-азербайджанских «битв» и в нашем регионе.
Дождливая и холдодная погода, установившаяся в вропейской России, должна, по идее, несколько охладить боевой настрой потенциальных бойцов. Тем не менее, городским автомобилистам стоит быть внимательнее, чтобы случайно не оказаться в эпицентре межэтнической потасовки прямо на проезжей части.
В особенности это касается граждан, которые до сих пор передвигается на машинах с армянскими номерами. До последнего времени особо ушлые российские автомобилисты приобретали по доверенности авто, зарегистрированные в Армении, и разъезжали на них, не платя налоги и не опасаясь штрафов с камер.
В ходе летней армяно-азербейджанской «войнушки» в столице отмечались эпизоды, когда группы возбужденных азербайджанцев останавливали на улицах авто с армянскими номерами и без разбору дубасили всех, кто там находился. Сейчас об этом стоит вспомнить всем владельцам «армянских» машин.
Внимание к авто с такими регистрационными знаками обострится теперь и со стороны сотрудников ГИБДД. Последние и раньше не пропускали подобный транспорт, выписывая штрафы за отсутствие документов о «растаможке» машины по ст. 12.3 КоАП и за управление транспортом, не зарегистрированным в установленном порядке, по ст. 12.1 КоАП. А теперь «армянским номерам» полиция не будет давать проходу еще и с точки зрения «профилактики преступности» — на предмет всевозможного оружия и прочих интересных, но противозаконных предметов и субстанций. Не удивимся, кстати, если подобный повышенный интерес обострится у правоохранителей и в отношении авто с азербайджанской регистрацией, а также к машинам с водителями и пассажирами мужского пола и характерной внешности.
Если дело дойдет до подобного рода полицейских рейдов на дорогах, поледствия почувствуют вообще все автомобилисты. Поскольку интенсивно работающие кордоны ДПС, как известно, сильно затрудняют движение. Парадокс, но при худшем сценарии, обострение войны в Карабахе приведет к еще большему ухудшению дорожной ситуации в Москве.