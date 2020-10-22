Адвокаты Ефремова пытаются скостить ему срок ремнем безопасности

И совершенно не важно, что «приговоренный» пьяным актером к смерти водитель отечественного авто сам нарушил ПДД, не пристегнувшись ремнем безопасности, о чем в ходе заседания в Мосгорсуде, рассматривающего жалобы «гражданина поэта» и его адвокатов на приговор, заявил эксперт Елена Кучина, проводившая медицинскую экспертизу по заказу новых защитников осужденного. Впрочем, этот факт был известен и раньше, поскольку в LADA Granta пострадавшего на замке ремня безопасности была установлена заглушка. Однако, повторимся, дело не в этом.

Да, если бы он пользовался этим средством пассивной безопасности, то, возможно, остался жив, получив тяжкие телесные повреждения, что обернулось для актера Ефремова ч. 2 ст 264 УК РФ (до 7-и лет лишения свободы, а не как сейчас по ч.4 этой же статьи, предусматривающей до 12 лет заключения). Однако не будь, в свою очередь, г-н Ефремов пьян, трагедии не случилось бы вовсе, даже несмотря на наплевательское отношение погибшего к ремню.