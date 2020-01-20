Пять способов пережить зиму с полусевшим аккумулятором на автомобиле

МАСЛОМ — НЕ ИСПОРТИШЬ!
Зимой, из-за мороза задача аккумулятора обеспечить требуемое электропитание стартера сильно усложняется. С одной стороны, низкая температура снижает емкость самой стартерной батареи, а с другой — из-за нее густеет масло в моторе, тем самым увеличивая сопротивление усилиям стартера.
Для полумертвого или старого аккумулятора борьба с обоими этими факторами одновременно может окончиться полным фиаско. Для облегчения задач, стоящих перед батареей, можно выбрать несколько путей. Во-первых, чтобы снизить усилие сопротивления моторного масла, следует применить смазку менее подверженную загустеванию на морозе.
К таковым относятся полностью синтетические лубриканты с индексом вязкости 0W-30, 0W-40. Они применяются для машин, которые приходится заводить на морозах до −40ºC.
Для них пуск при стандартных для среднероссийской зимы 10−15ºC ниже нуля так же элементарен как для более вязких распространенных масел — летом. Это обстоятельство очень существенно облегчает задачу аккумулятору, позволяя пользоваться даже старенькой батареей.
ПО ЗАВЕТАМ СТАРИКОВ
Второй способ протянуть подольше на старом «аккуме» — улучшить его зарядку. Дело в том, что в заледеневшем виде он и заряжается хуже. Известен дедовский способ: снимать аккумулятор с машины на ночь, заряжать его дома, а потом, перед утренним включением машины, ставить на место.
Да, запуск будет замечательный, но ежедневные «упражнения» с тяжелой батареей — удел лишь самых «суровых» автовладельцев.
ТЕПЛО ПОБЕЖДАЕТ ЗЛО
Заставить посильнее разогреваться при зарядке «аккум» можно и не доставая его из-под капота. Раз основной источник тепла там работающий мотор, прикидываем — с какого направления батарея обдувается теплым воздухом. Параллельно оцениваем, через какие свои поверхности он тепло теряет. Далее из каких-нибудь подручных материалов «колхозим» для них утепление. Таким образом, мы сберегаем тепло, полученное батареей от мотора, повышая эффективность зарядки.
С КЛЕММОЙ НАГОЛО
Когда подозреваешь, что не особо свежий аккумулятор теряет дополнительную энергию через утечки в электропроводке авто, повысить фактический запас амперчасов к утреннему зимнему пуску можно отсоединив, например, «плюсовой» провод, идущий к батарее.
НЕСЕКРЕТНЫЙ ИНГРИДИЕНТ
Ну и главный «лайфхак», как пережить зиму с полумертвым аккумулятором — заиметь в хозяйстве пускозарядное устройство. Некоторые из этих приборов устроены так, что не требуют даже предварительной зарядки дома — они высасывают последние капли энергии из почти «умершего» за ночь старичка-аккумулятора и разом пускают их на стартер и зажигание машины, давая последнюю возможность ее завести.