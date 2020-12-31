Как купить подержанный грузовик, чтобы зарабатывать, а не тратить

Перед тем как покупать грузовик, первым делом важно понять, где и как он будет работать. Если не ограничиваться развозными фургонами, то заиметь автовышку, ассенизатор или автокран сегодня не проблема. Но наберется ли для них достаточное количество заказов? Это только кажется, что первые, вторые и третьи нужны всем и всегда. На деле может выясниться, что работа действительно есть, но ее уже давно поделили между собой старожилы рынка.
Самый универсальный вариант — бортовая тентованная машина полной массой до 3500 кг (то есть категории «В»). Вот только «универсальный» не значит «лучший». Например, для доставки товаров из интернет-магазинов лучше взять что-нибудь более компактное и маневренное — небольшой фургон или универсал будет удобнее в тесных дворах. А для перевозки мебели, наоборот, потребуется максимально вместительная грузовая платформа.
Отсюда первый вывод: ищите автомобиль под конкретную работу, а не наоборот. И только когда формат автомобиля будет понятен, определяйтесь с бюджетом. Ясно, что чем он больше, тем лучше… Но и в этом вопросе тоже не без своих нюансов. О них порталу «АвтоВзгляд» рассказала заведующая производством ООО «АТЛАНТ» Елена Хватова, в автопарке которой служит десяток автомобилей разной грузоподъемности.
«С легковушками понятно: чем свежее год и меньше пробег, тем лучше. В коммерческом сегменте дело обстоит иначе», — рассказала нам Елена. А все потому, что не сильно свежий экземпляр может стоить дороже почти нового! Причина — в состоянии узлов и агрегатов. Если прежний хозяин только что откапиталил двигатель, поменял коробку или вообще потратился на полный «ребилд» грузовика, он захочет хотя бы частично окупить свои вложения.
Отсюда — следующий нюанс. Просматривая объявления, есть вероятность отбросить множество достойных вариантов только из-за их непрезентабельного вида. На фотографии машина может оказаться грязной, иметь кузовные дефекты и так далее — комтранс на продажу выставляют, не особенно заморачиваясь со съемкой. Хотя технически автомобиль может находиться в идеальном состоянии.
Более того, состояние кабины и салона — третьестепенный фактор. У машин, списанных из больших парков, внешность может быть почти идеальной: владельцу важно, чтобы машина — особенно брендированная — выглядела презентабельно. Но за симпатичным обликом часто скрываются напрочь убитые агрегаты и даже лопнувшие рамы!
Вообще, к осмотру техники полезно привлечь пускай не механика, но человека, который ездит на такой же модели. Он укажет на слабые места и явные неисправности. При этом подметит, на что обращать внимание не стоит. Например, у отечественных малотоннажников подгнившие двери и капот не считаются большим минусом: при желании можно навести лоск почти даром, купив за скромную сумму новые или бэушные детали.
Что действительно важно, так это состояние номеров на раме/кузове. Если они изъедены коррозией, постановка на учет станет долгим и неприятным квестом. И вообще не ленитесь сверять номера с документами! Один грузовик иногда собирают из нескольких. Также учтите, что тип кузова и количество мест обязаны по факту совпадать с теми данными, что указаны в бумагах (случается, что владелец меняет надстройку, не оформляя этого).
«Если техника дизельная, я бы рекомендовала съездить на специализированный сервис, где провести диагностику», — добавляет собеседник портала «АвтоВзгляд» Елена Хватова. И это очень разумный совет! Новые форсунки, турбокомпрессор и топливный насос высокого давления стоят дорого, а толковая диагностика определит состояние этих узлов.
В свою очередь, газовое оборудование, если оно установлено, должно быть зарегистрировано, иначе при перерегистрации возникнут проблемы. В остальном все достаточно просто. Выбираем, смотрим, если понравилось — покупаем. В профессиональной среде считается важным узнать прежнюю профессию автомобиля — где и что он возил. На самом деле, если грузом были даже чугунные чушки, в этом нет ничего страшного: лишь бы их накладывали без серьезного перегруза.
«Вообще, есть мнение, что все подержанные грузовики продаются в состоянии полутрупов. Но я уверена, что это не так! Причины продажи могут быть самыми разными. Скажем, человек хочет сменить класс машины или вообще уйти из грузоперевозок… Есть компании, где технику списывают по возрасту, а не по пробегу», — делится мнением наш эксперт Елена Хватова. А значит, купить недорогой вариант в отличном состоянии более чем возможно.
Начинать поиски, однозначно, стоит с электронных площадок. Потому что там будут предложения сразу от частников, фирм и дилеров. Скажем, на Авито Авто есть отдельная вкладка «Грузовики и спецтехника», где можно найти не только грузовики и легкий коммерческий транспорт, но и уникальные предложения вроде коммунальной, строительной и сельскохозяйственной техники.
Притом, формируя критерии поиска, старайтесь указывать максимально широкую географию: вполне возможно, что самый надежный, ухоженный и хорошо сохранившийся грузовик находится в нескольких сотнях (или даже тысячах) километрах от вас. А уже если требуется специфическая надстройка, то тем более! К слову, Авито Авто позволяет искать предложения не только по отдельным регионам, но и по всей России. Еще одна удобная функция — подобрать технику непосредственно рядом с вами.