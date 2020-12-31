Как купить подержанный грузовик, чтобы зарабатывать, а не тратить

Перед тем как покупать грузовик, первым делом важно понять, где и как он будет работать. Если не ограничиваться развозными фургонами, то заиметь автовышку, ассенизатор или автокран сегодня не проблема. Но наберется ли для них достаточное количество заказов? Это только кажется, что первые, вторые и третьи нужны всем и всегда. На деле может выясниться, что работа действительно есть, но ее уже давно поделили между собой старожилы рынка.

Самый универсальный вариант — бортовая тентованная машина полной массой до 3500 кг (то есть категории «В»). Вот только «универсальный» не значит «лучший». Например, для доставки товаров из интернет-магазинов лучше взять что-нибудь более компактное и маневренное — небольшой фургон или универсал будет удобнее в тесных дворах. А для перевозки мебели, наоборот, потребуется максимально вместительная грузовая платформа.