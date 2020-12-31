Почему в России возник ажиотаж вокруг подержанных грузовиков

Сразу вкладываться в новую технику, пожалуй, не имеет смысла. А вдруг дело не пойдет? Тогда почти новую машину придется отдавать с существенным дисконтом. Поэтому ищите вариант б/у. Тем более что грузовики после капитального ремонта — не такая уж редкость (особенно большого класса). Несмотря на более ранний год выпуска, они будут собраны из свежих запчастей, а обойдутся заметно дешевле новых.

Портал «АвтоВзгляд» уже опубликовал несколько советов, как правильно подобрать столь специфический секонд-хенд. Начинать поиски, однозначно, стоит с электронных площадок. Скажем, на Авито Авто есть отдельная вкладка «Грузовики и спецтехника», где можно найти не только грузовики и легкий коммерческий транспорт, но и действительно уникальные предложения вроде автокранов и других узкоспециализированных машин.