Почему в России возник ажиотаж вокруг подержанных грузовиков

Сразу вкладываться в новую технику, пожалуй, не имеет смысла. А вдруг дело не пойдет? Тогда почти новую машину придется отдавать с существенным дисконтом. Поэтому ищите вариант б/у. Тем более что грузовики после капитального ремонта — не такая уж редкость (особенно большого класса). Несмотря на более ранний год выпуска, они будут собраны из свежих запчастей, а обойдутся заметно дешевле новых.
Портал «АвтоВзгляд» уже опубликовал несколько советов, как правильно подобрать столь специфический секонд-хенд. Начинать поиски, однозначно, стоит с электронных площадок. Скажем, на Авито Авто есть отдельная вкладка «Грузовики и спецтехника», где можно найти не только грузовики и легкий коммерческий транспорт, но и действительно уникальные предложения вроде автокранов и других узкоспециализированных машин.
Но перед тем как открыть браузер и заняться поиском, многим будет интересно: а сколько сейчас вообще стоит грузовой секонд-хенд? Ведь главное при любой покупке — чтобы желания совпадали с возможностями. На этот вопрос нам помог ответить Сергей Никольский, руководитель категорий «Автоуслуги» и «Коммерческий транспорт» в Авито Авто.
Так, по данным представителя Авито Авто, в четвертом квартале уходящего года цены на грузовую технику заметно выросли — видимо, сказался ажиотажный спрос на перевозки, и в этот сегмент пришли новые игроки, которым срочно понадобились недорогие автомобили. Кроме того, многие магазины захотели расширить (или вообще заново создать) собственный автопарк, так как их накрыл вал интернет-заказов.
Средняя стоимость грузовиков с пробегом с 1 октября по 6 декабря составила 600 000 рублей — это на 23,7% больше, чем в прошлом году. Сейчас средний ценник на средне- и крупнотоннажный автомобиль составляет 600 000 рублей. Для наглядного сравнения, в 2019-м аналитики фиксировали средний «прайс» на уровне 485 000 рублей.
С легким коммерческим транспортом — это машины формата газовской «Газели» и меньше — ситуация аналогичная. В прошлом году малотоннажники в среднем уходили по 350 000 рублей, а в этом — уже по 380 000! И, похоже, цены будут только расти, поскольку ажиотаж вокруг электронной торговли на фоне пандемии не только не схлынул, но и продолжает набирать обороты.
И еще немного любопытной статистики. В первые месяцы 2020 года предложение подержанной грузовой техники в России росло месяц за месяцем. Проще говоря, владельцы охотно избавлялись от своих машин, не ожидая со стороны экономики никаких улучшений! Число объявлений по продаже грузовиков увеличилось на 13,1%, а легкого комтранса — на 13,2%. Весной же тренд сменился ровно на противоположный и сохраняется до сих пор. То есть число желающих продать автомобиль начало уменьшаться.
Как отмечает Сергей Никольский, для продавцов коммерческого транспорта это однозначный признак того, что сейчас есть возможность продать технику быстрее. И, разумеется, по лучшей цене. Более того, количество запросов на контакты продавцов на Авито Авто со стороны покупателей растет, поэтому на одно объявление приходится больше заявок.
Соответственно, желающим приобрести грузовик следует поторопиться: дальше предложений будет меньше, а цены — выше. В итоге, декабрь и январь должны стать тем переломным моментом, когда начинающему или уже состоявшемуся бизнесмену важно принять финальное решение: надо ли создавать/расширять свой автопарк. И если надо, то вам прямая дорога на Авито Авто.