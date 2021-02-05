В цене бензина 100 рублей за литр власти обвинили водителей

Как всегда бывает при любом дефиците, на этой теме мгновенно возжелали заработать спекулянты. Одни продают место в очереди за 1 000 рублей, а другие заливают сразу 200 литров «горючки», которую потом продают по цене от 80 до 120 рублей.

Любопытно, что чиновники вместо того, чтобы признать очевидные ошибки, принялись обвинять самих автомобилистов. Целый и. о. председателя комитета по развитию ТЭК Александр Чипизубов заявил, что автомобилистам надо срочно прекратить «кормить» спекулянтов.

- Мы еще раз призываем население успокоиться и не покупать бензин впрок, тем более перестать «кормить» спекулянтов, наживающихся на перепродаже топлива. (..) Как наши граждане это поймут, ажиотаж утихнет, а ситуация окончательно стабилизируется, — заявил чиновник.

Что же, вместо того чтобы ликвидировать дефицит, власти делают лишь то, что умеют лучше всего: строчат обращения к населению на своих сайтах. И к реальному решению проблем эти письмена не имеют никакого отношения.

А теперь — немного полезной информации. Еще с советских времен среди автолюбителей ходит немало мифов про бензин. И даже сейчас многими из них продолжают пугать начинающих водителей. Портал «АвтоВзгляд» рассказал про наиболее часто встречающиеся заблуждения.