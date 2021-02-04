АВТОВАЗ представил новый LADA Largus

Фото производителя.
Этого обновления фанаты LADA Largus ждали не просто давно, а очень давно. Притом за то время, что АВТОВАЗ готовил рестайлинг, в Сеть успела утечь масса подробностей о новике рынка. И вот, наконец, модернизированный «Ларчик» рассекретили официально. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, че конечном итоге новинка будет отличаться от предшественницы.

Итак, пройдемся по списку: новый LADA Largus получил оригинальный передний бампер, переделанные капот и передние крылья, плюс иные фары и решетку радиатора. Также под замену пошли диски колес и наружные зеркала.

В салоне оказались внедрены другие панель приборов и руль, плюс современная медиасистема и более удобные передние сиденья.

  • Фото производителя.
  • Фото производителя.

Но повторим: все это мы знали и раньше, притом снимок обновленного универсала ранее показал даже сам АВТОВАЗ. А вот официальная фотография салона публикуется впервые! На ней мы видим интерьер, ну очень похожий на оформление нынешнего Renault Duster.

В плане техники, очевидно, ничего не изменилось — во всяком случае, АВТОВАЗ по этому поводу не выдал никаких подробностей. Что, может быть, даже неплохо: надежность и выносливость «Ларгуса» хорошо известны поклонникам модели.

И еще одно известие из Тольятти (пока не подтвержденное официально). Сейчас внедорожники LADA Niva Travel собирают на отдельном заводе, который именуется «ЛАДА Запад Тольятти» (бывший GM-AvtoVAZ). Между тем, скоро этой модели предстоит «переехать» на другой конвейер.

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4 февраля 2021
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