АВТОВАЗ представил новый LADA Largus

Но повторим: все это мы знали и раньше, притом снимок обновленного универсала ранее показал даже сам АВТОВАЗ. А вот официальная фотография салона публикуется впервые! На ней мы видим интерьер, ну очень похожий на оформление нынешнего Renault Duster.

В плане техники, очевидно, ничего не изменилось — во всяком случае, АВТОВАЗ по этому поводу не выдал никаких подробностей. Что, может быть, даже неплохо: надежность и выносливость «Ларгуса» хорошо известны поклонникам модели.

И еще одно известие из Тольятти (пока не подтвержденное официально). Сейчас внедорожники LADA Niva Travel собирают на отдельном заводе, который именуется «ЛАДА Запад Тольятти» (бывший GM-AvtoVAZ). Между тем, скоро этой модели предстоит «переехать» на другой конвейер.