Стоит ли покупать обновленный LADA Largus: все проблемы новинки рынка

LADA Largus — популярный автомобиль на российском рынке. Да и на «вторичке» он достаточно ликвиден. Надеемся, интерес к обновленной машине только усилится, потому что рестайлинг проведен основательный. Тем не менее, по части техники авто осталось прежним, а значит покупателям стоит обратить внимание не только на свежее «личико».

Кузов

Лакокрасочное покрытие «Ларгуса» всегда было довольно крепкое. Даже 6—8-летние автомобили внешне выглядят весьма пристойно. Тем не менее, мы бы рекомендовали будущим владельцам обтянуть переднюю часть автомобиля защитной пленкой, дабы камешки не оставляли сколов на новом бампере и обновленном капоте. Ведь на дорестайлинговых машинах именно сколы были причиной появления очагов коррозии.

Двигатель

В 2017 году Largus получил тольяттинские силовые агрегаты ВАЗ-11189 (87 л. с.) и ВАЗ-21129 (106 л. с.), которые пока остаются в строю. Их главные проблемы — в качестве комплектующих (скажем, водяных насосов и приводных ремней). Что касается старшего двигателя, то, судя по отзывам, у него нередко заклинивает клапан вентиляции картера, поэтому систему вентиляции нужно регулярно чистить.

Если говорить о ресурсе агрегатов, то при должном уходе оба мотора способны пройти более 200 000 км без капитального ремонта.