Стоит ли покупать обновленный LADA Largus: все проблемы новинки рынка

LADA Largus — популярный автомобиль на российском рынке. Да и на «вторичке» он достаточно ликвиден. Надеемся, интерес к обновленной машине только усилится, потому что рестайлинг проведен основательный. Тем не менее, по части техники авто осталось прежним, а значит покупателям стоит обратить внимание не только на свежее «личико».
Кузов
Лакокрасочное покрытие «Ларгуса» всегда было довольно крепкое. Даже 6—8-летние автомобили внешне выглядят весьма пристойно. Тем не менее, мы бы рекомендовали будущим владельцам обтянуть переднюю часть автомобиля защитной пленкой, дабы камешки не оставляли сколов на новом бампере и обновленном капоте. Ведь на дорестайлинговых машинах именно сколы были причиной появления очагов коррозии.
Двигатель
В 2017 году Largus получил тольяттинские силовые агрегаты ВАЗ-11189 (87 л. с.) и ВАЗ-21129 (106 л. с.), которые пока остаются в строю. Их главные проблемы — в качестве комплектующих (скажем, водяных насосов и приводных ремней). Что касается старшего двигателя, то, судя по отзывам, у него нередко заклинивает клапан вентиляции картера, поэтому систему вентиляции нужно регулярно чистить.
Если говорить о ресурсе агрегатов, то при должном уходе оба мотора способны пройти более 200 000 км без капитального ремонта.
Ходовая часть
Слабые места в подвеске — опоры рычагов и рулевые наконечники, которые «ходят» примерно 50 000 км. Шаровые опоры выдерживают 100 000 км, что очень неплохо по нынешним временам, а ступичные подшипники меняют после 120 000 км.
Если говорить в целом, то ходовая часть очень надежна и не доставляет проблем. Не будем забывать и то, что многие владельцы не жалеют автомобиль, тем не менее, он редко когда подводит.
Покупать или нет
Напомним, что LADA Largus начали выпускать в 2012 году. За это время модель обзавелась российскими двигателями, лифтованной версией Cross, а незначительный рестайлинг провели в 2019-м.
За годы жизни на российском рынке «Ларгус» приобрел репутацию надежного автомобиля, который исправно служит долгие годы. Надеемся, что с рестайлингом этот имидж останется неизменным. А еще мы ждем от завода хоть каких-то изменений в техническом плане.