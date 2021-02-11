Как МАДИ штрафует водителей на 60 000 рублей за отсутствие медосмотра

Местом очередного беспредела Московской административной дорожной инспекции стала 10 февраля «Площадь трех вокзалов» — Комсомольская то есть. Все началось с того, что лицензированный таксист Андрей Чугунов собрался на прием к врачу. Ехать решил на своей личной машине — на той же, на которой ежедневно занимается извозом. Будучи наслышан о всяких интересных сюрпризах со стороны сотрудников ДПС, по такому случаю он даже демонтировал «шашечки» с крыши своего транспортного средства и таксометр — от греха подальше. И поехал.
Маршрут его пролегал через Комсомольскую площадь. Где в тот момент случился очередной «рейд по таксистам», проводимый совместно сотрудниками ГИБДД и МАДИ. Ну и остановили гражданина Чугунова взмахом полосатого жезла: выдала его желтая полоса вдоль белого борта кредитной Nissan Almera! Для начала «пробили» нашего таксиста по соответствующим базам данных. Все оказалось оформлено, как полагается.
Раз ты таксист, говорят Чугунову сотрудники обоих ведомств, — предъяви-ка нам путевой лист! Спрашивается: какой путевой лист может быть у человека, направляющегося на своей личной машине в поликлинику? Правильно, никакой: в нашей демократической стране закон пока не требует оформлять документы для подобных поездок.
А по мнению замкомвзвода 1-го батальона полка ДПС по ЦАО г. Москвы старшего лейтенанта Кириллова и инспектора 1-го ОТУ МАДИ Петрова, путевой лист для поездки гражданина по своим личным надобностям очень даже нужен! С отметками о предрейсовом осмотре у врача и о «предрейсовом контроле технического состояния транспортного средства» — как того требует приказ Минтранса №368 от 11.09.2020.
Все пояснения таксиста, который уверял, что никаких рейсов в данный момент не выполняет, а едет по своим делам, на бдительных должностных лиц никакого эффекта не возымели. Также как и снятые «шашечки» и таксометр, и полнейшее отсутствие попутчиков в машине Чугунова, и разбросанные по салону его личные вещи, красноречиво говорившие, что никаких пассажироперевозок он в данный момент не осуществляет.
В результате невезучий таксист лишился не только машины, уехавшей на штрафстоянку, но еще ее свидетельства о регистрации — как еще одного «орудия совершения правонарушения». Именно так сказано в протоколе О1 ПИ №000652, который он получил от сотрудника МАДИ взамен своей машины и СТС. В этой замечательной бумаге говорится, что его действия подпадают под ч. 2 и 3 ст. 12.31.1 КоАП — «перевозки с нарушением требований о проведении предрейсовых медосмотров» и «перевозки с нарушением требований о проведении предрейсового технического контроля». По 30 000 ₽ штрафа за каждый пункт. В сумме — 60 000 «деревянных»!
Как же «удачно» Андрей Чугунов к врачу съездил, а! На таком фоне 500-рублевый протокол из рук лейтенанта ГИБДД Кириллова по ч. 2 ст. 12.3 КоАП (езда без путевого листа) представляется детским лепетом.
Получается, что сейчас в России каждый честный таксист (если он не работник автопарка) должен перед рейсом как-то телепортироваться вместе с машиной к офису какой-то лицензированной конторы с медиком и механиком в штате. Пройти там осмотры, получить отметки в путевой лист и только после этого выезжать на авто (своем собственном, подчеркнем еще раз!) на дорогу. Ведь, по логике МАДИ, даже поездка на дачу водителя такси на своей рабочей «тачке» считается «рейсом», на который нужно в обязательном порядке оформлять путевой лист! Под угрозой 60 000 рублей штрафа.
Мы почему-то уверены в том, что все ответственные «пиджаки» и ведомства, имеющие отношение к регулированию таксомоторной отрасли, прекрасно осведомлены об этой коллизии. В том числе и столичный Дептранс со своей МАДИ. Но никто из них даже не пытается хоть что-то с этим бредом поделать.
Действительно: гораздо интереснее и выгоднее для городского бюджета выписывать чудовищного размера штрафы незадачливым таксистам, верящим в здравый смысл сотрудников МАДИ, для которых, на самом деле, главное — «нарубить» побольше штрафных протоколов.