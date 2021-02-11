Как МАДИ штрафует водителей на 60 000 рублей за отсутствие медосмотра

Местом очередного беспредела Московской административной дорожной инспекции стала 10 февраля «Площадь трех вокзалов» — Комсомольская то есть. Все началось с того, что лицензированный таксист Андрей Чугунов собрался на прием к врачу. Ехать решил на своей личной машине — на той же, на которой ежедневно занимается извозом. Будучи наслышан о всяких интересных сюрпризах со стороны сотрудников ДПС, по такому случаю он даже демонтировал «шашечки» с крыши своего транспортного средства и таксометр — от греха подальше. И поехал.

Маршрут его пролегал через Комсомольскую площадь. Где в тот момент случился очередной «рейд по таксистам», проводимый совместно сотрудниками ГИБДД и МАДИ. Ну и остановили гражданина Чугунова взмахом полосатого жезла: выдала его желтая полоса вдоль белого борта кредитной Nissan Almera! Для начала «пробили» нашего таксиста по соответствующим базам данных. Все оказалось оформлено, как полагается.

Раз ты таксист, говорят Чугунову сотрудники обоих ведомств, — предъяви-ка нам путевой лист! Спрашивается: какой путевой лист может быть у человека, направляющегося на своей личной машине в поликлинику? Правильно, никакой: в нашей демократической стране закон пока не требует оформлять документы для подобных поездок.