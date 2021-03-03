Почему президент российского офиса Kia уже не боится коронавируса

– В начале 2020-го Kia буквально взорвала российский рынок своей абсолютно новой моделью Seltos. Затем представила новый седан бизнес-класса K5, встреченный публикой не менее благосклонно. Потом последовали обновления в семействе Rio. Дальше — новое поколение Sorento и кардинально изменившийся Mohave. И вишенкой на торте можно считать купеобразный кроссовер XCeed. Но насколько была оправдана эта активность в столь сложный год и каковы ее плоды для компании к сегодняшнему дню?

– Действительно, прошлый год был очень непростым для всех секторов бизнеса, включая, разумеется, и его автомобильный сегмент. Главной проблемой для российского представительства бренда Kia стали весенние ограничения в поставках компонентов — в первую очередь из Китая и Индии. Но мы сумели довольно быстро восстановить все производственные процессы, поэтому на нас пандемия повлияла в меньшей степени. И как раз обилие тех российских премьер, о которых вы спрашиваете — яркое тому подтверждение.

Иными словами, несмотря на все трудности, вызванные пандемией в начале 2020-го, к его концу компания Kia практически полностью восстановила свои позиции и в глобальных продажах, и на местных рынках. И в России нам удалось занять в рейтингах то же место, что и в 2019-м. То есть мы остаемся первыми среди иностранных брендов. И, разумеется, это стало возможным в том числе благодаря кардинальному обновлению нашей линейки, которое мы сумели провести даже в столь сложное время.