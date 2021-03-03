Почему президент российского офиса Kia уже не боится коронавируса

– В начале 2020-го Kia буквально взорвала российский рынок своей абсолютно новой моделью Seltos. Затем представила новый седан бизнес-класса K5, встреченный публикой не менее благосклонно. Потом последовали обновления в семействе Rio. Дальше — новое поколение Sorento и кардинально изменившийся Mohave. И вишенкой на торте можно считать купеобразный кроссовер XCeed. Но насколько была оправдана эта активность в столь сложный год и каковы ее плоды для компании к сегодняшнему дню?
– Действительно, прошлый год был очень непростым для всех секторов бизнеса, включая, разумеется, и его автомобильный сегмент. Главной проблемой для российского представительства бренда Kia стали весенние ограничения в поставках компонентов — в первую очередь из Китая и Индии. Но мы сумели довольно быстро восстановить все производственные процессы, поэтому на нас пандемия повлияла в меньшей степени. И как раз обилие тех российских премьер, о которых вы спрашиваете — яркое тому подтверждение.
Иными словами, несмотря на все трудности, вызванные пандемией в начале 2020-го, к его концу компания Kia практически полностью восстановила свои позиции и в глобальных продажах, и на местных рынках. И в России нам удалось занять в рейтингах то же место, что и в 2019-м. То есть мы остаемся первыми среди иностранных брендов. И, разумеется, это стало возможным в том числе благодаря кардинальному обновлению нашей линейки, которое мы сумели провести даже в столь сложное время.
– И говоря о достигнутых вами результатах, не могу не спросить о конкретных перспективах конкретной модели: сумеет ли K5 столкнуть с пьедестала многолетнего лидера сегмента Toyota Camry? За этим «противостоянием» значительная часть моторизованных россиян наблюдает, затаив дыхание, уже не первый год…
– С моей стороны не очень корректно высказывать личное мнение, или мнение компании о конкурентах, поэтому я бы сконцентрировался на том, что мы можем сделать для наших клиентов и какой продукт способны предоставить рынку. И в этом смысле К5 с его интересным и актуальным дизайном, инновационной «начинкой» должен быть, на мой взгляд, высоко оценен потребителем. Тем более что мы, хорошо зная потребности российских автолюбителей, постарались полностью их удовлетворить
– Кажется, это вам вполне удалось, да и не только с К5. Достаточно вспомнить первый громкий вывод прошлого года — компактный кроссовер Seltos. И кстати о нем — вы довольны результатами продаж?
– Если говорить о прошлом годе, то мы сделали все, что могли, но с поправкой на пресловутый коронавирус. И если принимать это во внимание, то я доволен результатами. Что же касается первых месяцев года нынешнего, то поскольку ситуация с пандемией в целом уже стабилизируется, в первую очередь — благодаря появившимся вакцинам, я надеюсь, что продажи и Seltos, и других моделей будут только расти. В чем мы очень рассчитываем на дилеров.
– Вы столь высокого мнения о российских вакцинах?
– Я ведь, вакцинировавшись, на личном опыте убедился, как это работает. Вакцина «Спутник V» — достижение мирового масштаба. На мой взгляд — российские ученые, без преувеличения, спасли мир. И пусть мои дети шутят, что я куда больший патриот России, чем многие россияне, но факт остается фактом — ваша научная школа во многих областях занимает лидирующие позиции в мире.
– Чего, увы, не скажешь о наших автомобильных дилерах. Сегодня они продолжают предлагать потребителю автомобили, нафаршированные неимоверным количество дополнительных опций, большинству покупателей откровенно не нужных. Как компания Kia решает эту проблему и убедит ли своих партнеров продавать машины по рекомендуемым ценам, куда более привлекательным?
– Понимаю вашу озабоченность. И мы, разумеется, ведем переговоры с дилерами: объясняем ситуацию, даем рекомендации по техникам продаж и работе с клиентами. Но если говорить о ситуации конца прошлого года-начала нынешнего, то это история характерна для всех производителей. И мы не единственные, кто столкнулся с дефицитом поставок, то есть у всех брендов ситуация примерно такая же.
И повторю, мы пытаемся убедить дилеров торговать с учетом нашего видения рынка. Но нельзя забывать, что это их бизнес и они так же имеют право на свое мнение и свой подход. Но мы стараемся донести главное: прежде всего нужно ценить клиента и смотреть на него не с точки зрения краткосрочной, но — долгосрочной перспективы. И выстраивать соответствующие отношения, чтобы человек вернулся снова.
А говоря о проблеме дефицита машин скажу, что мы планируем полностью исправить ситуацию в ближайшее время. Это и позволит поклонникам марки приобретать автомобили Kia без переплат и накруток.
– И вот это — отличная новость! И в продолжение ее расскажите, какие новинки Kia мы увидим в этом году?
– В первом полугодии мы выводим на рынок обновленные Picantо, Stinger, кроссвэн Carnival, о чем, впрочем, уже известно. Что касается дальнейших планов Kia в России, то во второй половине этого года поклонников марки ждут приятные сюрпризы, но позвольте сохранить интригу и их пока не анонсировать.
– Тем не менее не секрет, что компания запатентовала в России два новых названия — К4 и К6. Что скрывают эти имена, и приедет ли к нам модель К8?
– Пока могу лишь сказать, что моделей К4 и К6 в ближайшем будущем ждать не стоит. Просто это мировая практика патентования, которой придерживаются все автопроизводители, на всякий случай регистрируя разные имена, чтобы иметь возможность их использовать в случае необходимости.
Не приедет к нам и спортивный седан К8, создававшийся исключительно для внутреннего корейского рынка: в этой нише в России активно и успешно играют и К5, и Stinger.
– Но, может быть, мы увидим новое поколение очень популярного кроссовера Kia Sportage?
– Нет, и этого в 2021-ом не случиться. Да и зачем? Текущее поколение модели — очень удачный продукт, хорошо сбалансированный во всех смыслах. Я бы даже сказал, что в каком-то смысле он — уникальный. Современный дизайн, актуальная линейка и силовых агрегатов, и трансмиссий, вариативность использования. Поэтому «Спортейдж» и очень востребован у россиян. И поскольку автомобиль пользуется повышенным спросом и удовлетворяет потребностям клиентов, смысла торопиться с новым поколением нет. И я бы даже осмелился рекомендовать потенциальным покупателям обратить внимание на новую спецверсию модели Black Edition, которую мы вывели на рынок в феврале.
Дизайн и комплектации, проверенные и подчеркнутые, кстати сказать, сложными ледовыми условиями Байкала (в чем, заметим, убедился и портал «АвтоВзгляд», побывавший на этих зимних испытаниях — прим. ред.), наверняка убедят автолюбителей в еще далеко не исчерпанном потенциале машины. Я, кстати сказать, лично тестировал ее на ледовом перегоне Иркутск-Улан-Удэ. И должен сказать, что мой первый и, наверное, последний опыт долгого управления кроссовером на льду, когда под тобой километр с лишним вроде и застывшей, но воды — никогда не забуду. Но и Sportage, и я — справились…
– С чем я поздравляю и вас, и себя, как участника того — реально экстремального — заезда. Но давайте, раз уж вы держите паузу по поводу новых российских премьер Kia, вернемся к текущему модельному ряду бренда. Сегодня марка представлена в России практически во всех сегментах, однако некоторые решения выглядят довольно странно. К чему, например, держать в линейке одновременно Soul, Seltos, Sportage и XСeed, предлагая потенциальному клиенту сложнейший выбор, а значит и запутывая его, и, возможно, отталкивая к более понятным конкурентам?
– Я вижу эту ситуацию абсолютно иначе. На мой взгляд, отлично, что мы можем предоставить покупателям такой большой выбор. Ведь каждая из этих моделей способна удовлетворить конкретные потребности конкретного клиента. Если, скажем, говорить о наших компактных кроссоверах, то Seltos — автомобиль, который более универсален, его можно использовать и в городе, и за его пределами, благодаря полному приводу и автопилоту второго уровня, как неотъемлемой части системы активной помощи водителю Drive Wise. А Soul — машина, прежде всего, для городских жителей, у которых несколько иные потребности. В свою очередь среднеразмерные Sportage и XСeed — абсолютно разные, работающие каждый на свою аудиторию, и в то же время как бы дополняющие друг друга.
Россия — очень большая страна, в которой только часовых поясов — 11. И россиянам нужно много разных автомобилей для разных целей, что и учитывает наша модельная гамма, в которую, напомню, сегодня входят 16 самых разных авто — никто не предлагает такой спектр.
– Не буду спорить. Но с другой стороны, удовлетворяя потребностям большой страны с невероятным числом часовых поясов, вы не везете в небогатую Россию ультрабюджетный Sonet, а моим состоятельным согражданам отказываете в ультрапродвинутом Telluride, уже признанным и «Внедорожником года», и «Всемирным автомобилем года». Почему?
– На наш взгляд, переднеприводный Sonet по своим ТТХ очень близок к модели, уже присутствующей в России — Rio X. А ведь эти авто по своей философии — прямые внутренние конкуренты, рассчитанные на одну и туже аудиторию. При этом Rio X полностью закрывает потребности российской аудитории в этом сегменте и является отличным предложением.
Если же говорить о Telluride, то и здесь ситуация схожая. В нише, которую он занимает, в России, успешно выступает Mohave. При этом последний — дизельный внедорожник. Я не даром акцентируюсь на виде топлива, поскольку 95% российских потребителей подобных машин выбирают именно дизель. В то время, как Telluride — автомобиль с бензиновым мотором, изначально создававшийся под американский рынок. И если мы привезем его в Россию и будем продавать наравне с Mohave, он просто не найдет клиентов.
– Разумно. Но тогда — как быть с Carnival? Ведь если для нас нелогичен большой бензиновый внедорожник, то минивэн (каких бы размеров он ни был, и под какое топливо не заточен) — еще более нелогичен. Его не будут брать, как не брали бы и Telluride. Тем более, что доля минивэнов на рынке — менее 2%?
– Вы правы: этот сегмент рынка небольшой. Но у нас крайне интересный продукт, обладающий очень многими достоинствами, предполагающими разные типы использования. Это и большие семьи, и корпоративные парки. К тому же Carnival — не просто минивэн. Мы вообще позиционируем его, как кроссвэн. То есть машину с повышенными возможностями. Так, скажем, его клиренс — на уровне кроссоверов. И мы просто уверены, что российский потребитель это оценит.
– Машина действительно интересная. Но вот что касается больших семей, то она вряд ли их заинтересует. В российских условиях многодетные семьи, как правило, очень небогаты…
– Если говорить о России, то действительно — уровень достатка населения, может быть, относительно не очень высок. Но при этом мы считаем, что сможем найти своего клиента. Прежде всего — в больших городах, таких как Москва, Санкт-Петербург и других. К тому же машина очень хороша для путешествий, внутреннего туризма, который сейчас в вашей стране бурно развивается, в то числе «благодаря» пандемии. А что касается цены грядущей новинки, то она совсем не заоблачная — на уровне, например, авто классом ниже — кроссовера Sorento.
– И тем не менее замечу, что и Carnival, как и все прошлогодние (и грядущие) релизы однозначно указывают на то, что марка Kia все решительнее отказывается от имиджа бюджетной, используя даже в недорогих моделях премиальные опции. Как это стремление в «высшую лигу» скажется на ценовой политике бренда и не отпугнет ли широкого потребителя, учитывая не самые высокие доходы россиян?
– Не могу согласиться, что мы таким образом отпугнем клиентов. Надо понимать, что Kia не делает свои автомобили дороже с каждым поколением или рестайлигом. Мы просто увеличиваем разнообразие и доступных опций, и комплектаций на определенные модели.
В итоге покупатель, у которого нет возможности приобрести дорогую версию, всегда может купить базовую. Например, прайс на тот же К5 начинается с отметки в 1,5 млн. рублей. Но одновременно мы предлагаем и солидные комплектации. К тому же видим, что сейчас очень высок спрос на ассистенты активной безопасности, которые и представлены в старших версиях, как и ряд других высокотехнологичных опций. Поэтому я бы сказал, что наоборот — мы расширяем выбор для наших клиентов.
При этом мы прекрасно понимаем ситуацию с платежеспособностью россиян и уделяем самое серьезное внимание ценовой политике. И если вы посмотрите на наши прайсы, то они совершенно не заоблачные, а полностью, так сказать, в рынке, всегда на уровне конкурентов.
– Но не на уровне той же LADA. Вы не считаете АВТОВАЗ конкурентом?
– Разумеется, мы видим в бренде LADA конкурента, как и Renault для нас — серьезный конкурент. Но я исхожу из того, что есть определенное ценовое позиционирование как у нас, так и у этих двух брендов. И одна из наших задач — сохранить это позиционирование и не уходить далеко вверх по ценовым ориентирам, сохраняя текущие «ценовые зазоры».
– Но кроме «угроз» отечественного автостроителя, есть и другие. В минувшем году, например, в России заметно увеличился спрос на китайские автомобили. Понятно, что о серьезном успехе машин из КНР на нашем рынке говорить даже в среднесрочной перспективе не приходится. Однако с учетом быстрой эволюции (в бытовой технике Китай уже во многом обошел других азиатских производителей), не опасаетесь ли вы неизбежной конкуренции и готовы ли к ней?
– Знаете, когда Kia пришла в Россию, то так же столкнулась с очень сильными конкурентами. Нам противостояли уже зарекомендовавшие себя у вас и японские, и европейские марки. То есть было непросто, но в итоге мы сумели добиться определенного результата. И если говорить о китайских автопроизводителях, то у них имеется такая же возможность, но все зависит от того, как они ее используют.
А опасаемся ли мы китайской автоэкспансии в Россию и на другие рынки? Это, по большому счету, не важно, если делаешь все намного быстрее, чем другие. И не знаю, какие конкурентоспособные угрозы появятся в будущем и откуда (может быть из Индии или любой другой страны). Дело в другом: сможешь ли ты предложить клиенту самый лучший продукт, и делаешь ли все возможное именно в этом направлении?
Мы, повторю, с уважением относимся ко всем конкурентам, и наша задача — предложить лучшие, чем у кого-либо, условия приобретения и владения автомобилями марки Kia. Но при этом наблюдать, что делают соперники.