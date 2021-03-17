Запасаемся бензином: в ближайшее время топливо может резко подорожать

Пресловутый механизм демпфера, по идее, при этом никто не отменял, однако он не помешал биржевым внутрироссийским ценам на автомобильное топливо с начала 2021 года вырасти уже почти на 8%. А на АЗС ценники на Аи-95 в марте перевалили за знаковую планку в 50 рублей/литр.

И в этих условиях замглавы Минэнерго России Павел Сорокин в эфире телеканала «Россия 24» заявил сообщает дорогим россиянам, что «мы не видим предпосылок для повторения событий 2018 года в 2021 году». «Не видя предпосылок», ведомство, тем не менее, решило скорректировать механизм «топливного демпфера» — но только начиная с мая этого года и только в отношении бензина, дизтопливу разрешено дорожать и дальше.

Как бы то ни было, но в течении полутора месяцев, оставшихся до майских праздников, власти намерены благодушно наблюдать рост ценников на АЗС. Резкое подорожание моторного топлива в России, если выражаться в терминах г-на Сорокина, на этот раз, надо полагать, состоится без всяких к тому предпосылок — по собственному желанию…

И в этой ситуации рядовым автомобилистам можно посоветовать только одно: пока не заработает новый демпфирующий механизм, стоит, по возможности, запасаться бензином, Хотя, конечно, сделать даже двухмесячные запаса горючки сегодня по силам не каждому.

При этом о проблеме говорит даже официальная рассылка своим клиентам сервиса «СберАвто», входящего в экосистему Сбера. В нем банкиры прямым текстом говорят, что «с декабря 2020 года цены на бензин в России выросли на несколько пунктов» и дают ряд рекомендаций, как экономить на топливе. В том числе, тщательно выбирать маршру и время поездки; не экономить на качестве топлива; следить за скоростью движения; контролировать массу автомобиля; следить за манерой езды; вовремя проходить техническое обслуживание; не включать кондиционер без необходимости.