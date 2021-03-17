Запасаемся бензином: в ближайшее время топливо может резко подорожать

– В настоящее время отмечаются риски повторения роста розничных цен на топливо и, как следствие, возникновение социальной напряженности,— говорится в свежем отчете Счетной палаты.
Напомним, что весной 2018 года на российском розничном рынке произошел скачок цен на бензин. С апреля по май ценники на АЗС выросли примерно на 4—5 рублей за литр горючего, то есть на 10%. Спровоцировали такой взлет бензиновых прайсов выросшие тогда котировки нефти на мировых рынках. Что сделало более выгодным экспорт нефти и нефтепродуктов, чем их реализацию на внутреннем рынке, потянув за собой и росийскую топливную розницу.
Правительство с опозданием на пару месяцев придумало тогда механизм «демпфера». Но он лишь остановил рост стоимости бензина и не привел к ее снижению. В конце 2020-го — начале 2021 года контракты на нефть в мире снова продемонстрировали бурное подорожание.
Пресловутый механизм демпфера, по идее, при этом никто не отменял, однако он не помешал биржевым внутрироссийским ценам на автомобильное топливо с начала 2021 года вырасти уже почти на 8%. А на АЗС ценники на Аи-95 в марте перевалили за знаковую планку в 50 рублей/литр.
И в этих условиях замглавы Минэнерго России Павел Сорокин в эфире телеканала «Россия 24» заявил сообщает дорогим россиянам, что «мы не видим предпосылок для повторения событий 2018 года в 2021 году». «Не видя предпосылок», ведомство, тем не менее, решило скорректировать механизм «топливного демпфера» — но только начиная с мая этого года и только в отношении бензина, дизтопливу разрешено дорожать и дальше.
Как бы то ни было, но в течении полутора месяцев, оставшихся до майских праздников, власти намерены благодушно наблюдать рост ценников на АЗС. Резкое подорожание моторного топлива в России, если выражаться в терминах г-на Сорокина, на этот раз, надо полагать, состоится без всяких к тому предпосылок — по собственному желанию…
И в этой ситуации рядовым автомобилистам можно посоветовать только одно: пока не заработает новый демпфирующий механизм, стоит, по возможности, запасаться бензином, Хотя, конечно, сделать даже двухмесячные запаса горючки сегодня по силам не каждому.
При этом о проблеме говорит даже официальная рассылка своим клиентам сервиса «СберАвто», входящего в экосистему Сбера. В нем банкиры прямым текстом говорят, что «с декабря 2020 года цены на бензин в России выросли на несколько пунктов» и дают ряд рекомендаций, как экономить на топливе. В том числе, тщательно выбирать маршру и время поездки; не экономить на качестве топлива; следить за скоростью движения; контролировать массу автомобиля; следить за манерой езды; вовремя проходить техническое обслуживание; не включать кондиционер без необходимости.