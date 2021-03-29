Как лучше всего реагировать на обочечников и прочих автохамов

Солнце все чаще заглядывает в столичный регион. А значит, уже совсем скоро караваны изголодавшихся по прекрасному дачников потянутся на свои шесть соток поедать шашлыки, дышать свежим воздухом, наслаждаться природой.
В виду недоразвитости дорожной инфраструктуры, ситуации вокруг крупных городов в весенний период существенно осложняется — пробки и заторы возникают там, где их не было зимой. Проблем добавляют понатыканные, где надо и не надо светофоры, камеры, «лежачие полицейские» и, конечно же, нетерпеливые граждане, которым вечно надо успеть раньше других.
Последние, кроме как по обочине, поднимая вверх столпы пыли и разбрызгивая грязь на заборы придорожных строений и свежевымытые автомобили тех, кто терпеливо стоит в пробке и ждет своего светофора, ездить-то видимо и не умеют. Ну да автомобильные боги и гаишники им в судьи. Но что делать тем, кто честно стоит в потоке, и которых так раздражают автохамы? Ведь каждое лето видеохостинги пополняются новыми видео с дорожными битвами тех, кто прав, но устал терпеть, с теми, кто решил, что он умнее, наглее, круче остальных, и вообще может ездить как ему заблагорассудится. Что ж, рецепт есть.
Как бы это ни было сложно, но самое простое, что вы можете сделать — это просто успокоиться, и не реагировать. Понятно, что кровь вскипает, и хочется если не загородить проезд или не пропускать хамло в ряд, то, как минимум, посигналить ему, и покрыть в открытую форточку русским трехэтажным. Но, право, не стоит. И уж тем более не следует идти на обострение конфликта, и ввязываться в драку. Вместо этого, попросту глубоко вдохните, и посчитайте до двадцати. Эмоциональный взрыв уйдет, а остатки злости нейтрализуются, как только вы переключите свое внимание на что-то хорошее — на детей, приятную музыку или беседу.
Еще один совет для подобных ситуаций — слышать, и уметь слушать. Если с вами едут пассажиры, которые пытаются вас остановить, уговаривая не педалировать конфликт, то в этот момент лучше послушать их, чем поддаться эмоциям. Так и ваши нервы, и машина, и здоровье будут целее.
Если бесят любители обочины, то на четырехрядной дороге, чтобы не нервничать понапрасну, лучше перестроится в дальний от правого края проезжей части ряд. Он точно едет быстрее.
Если вас подрезали, не стоит устраивать гонки с подлецом. Во-первых, частенько не чувствуют габаритов неопытные водители. И то, что вы догоните такого, и сурово посмотрите ему в глаза, по сути, ничего не изменит. А гнаться за хамлом — опасно. Как правило, это трусливые люди, а потому, завидев погоню, они начнут удирать, еще больше нарушая, и провоцируя других водителей. И здесь до беды ровно шаг. Поверьте, оно того не стоит.
Кто-то не пропустил вас, игнорируя знаки приоритета? Что ж, и такое бывает. Иногда люди задумываются, пребывают не в настроении или попросту рассеяны или недавно за рулем. Главное, что у вас реакция хорошая, и аварии получилось избежать. Этому нужно радоваться, а не упиваться победой в битве матюков и взглядов. А после еще полдня гонять в себе мысли о том, как ты ему сказал, а как было бы еще круче сказать или вовсе сделать.
В общем, как говаривал Карлсон: «спокойствие, только спокойствие!» Не стоит пытаться изменить ситуацию, которую, по сути, кардинально изменит только тотальный контроль со стороны ГИБДД, ЦОДД, камер и прочих охранителей порядка на дорогах. И если вы к ним не относитесь, то и не нужно тратить свои силы, нервы и время. Вам за это не платят.