Как лучше всего реагировать на обочечников и прочих автохамов

Солнце все чаще заглядывает в столичный регион. А значит, уже совсем скоро караваны изголодавшихся по прекрасному дачников потянутся на свои шесть соток поедать шашлыки, дышать свежим воздухом, наслаждаться природой.

В виду недоразвитости дорожной инфраструктуры, ситуации вокруг крупных городов в весенний период существенно осложняется — пробки и заторы возникают там, где их не было зимой. Проблем добавляют понатыканные, где надо и не надо светофоры, камеры, «лежачие полицейские» и, конечно же, нетерпеливые граждане, которым вечно надо успеть раньше других.

Последние, кроме как по обочине, поднимая вверх столпы пыли и разбрызгивая грязь на заборы придорожных строений и свежевымытые автомобили тех, кто терпеливо стоит в пробке и ждет своего светофора, ездить-то видимо и не умеют. Ну да автомобильные боги и гаишники им в судьи. Но что делать тем, кто честно стоит в потоке, и которых так раздражают автохамы? Ведь каждое лето видеохостинги пополняются новыми видео с дорожными битвами тех, кто прав, но устал терпеть, с теми, кто решил, что он умнее, наглее, круче остальных, и вообще может ездить как ему заблагорассудится. Что ж, рецепт есть.

Как бы это ни было сложно, но самое простое, что вы можете сделать — это просто успокоиться, и не реагировать. Понятно, что кровь вскипает, и хочется если не загородить проезд или не пропускать хамло в ряд, то, как минимум, посигналить ему, и покрыть в открытую форточку русским трехэтажным. Но, право, не стоит. И уж тем более не следует идти на обострение конфликта, и ввязываться в драку. Вместо этого, попросту глубоко вдохните, и посчитайте до двадцати. Эмоциональный взрыв уйдет, а остатки злости нейтрализуются, как только вы переключите свое внимание на что-то хорошее — на детей, приятную музыку или беседу.