Блогеры «захейтили» ГИБДД: какой тюремный срок уготовлен аварийщику Эдварду Билу

Несмотря на то, что прекратить уголовное дело в отношении Эдварда Била попросила сама потерпевшая, получившая от доморощенного Шумахера денежную компенсацию, Фемида решила поступить иначе. Виновника ДТП будут судить по всей строгости закона. Первое заседание назначено на 14 июля.

Эдуард Биль (по паспорту) обвиняется по ч.1 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Подсудимый рискует получить до двух лет лишения свободы. Правда, есть и альтернатива в виде принудительных работ. Но благодаря общественному резонансу, на мягкость приговора рассчитывать виновнику аварии не приходится.

Напомним, что в настоящий момент поверившему в себя блогеру, раскатывающему без номеров на «заряженной» Audi RS6, избрана и без того весьма лояльная мера пресечения в виде домашнего ареста, включая запрет на использование интернета.