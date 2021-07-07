Блогеры «захейтили» ГИБДД: какой тюремный срок уготовлен аварийщику Эдварду Билу

Несмотря на то, что прекратить уголовное дело в отношении Эдварда Била попросила сама потерпевшая, получившая от доморощенного Шумахера денежную компенсацию, Фемида решила поступить иначе. Виновника ДТП будут судить по всей строгости закона. Первое заседание назначено на 14 июля.
Эдуард Биль (по паспорту) обвиняется по ч.1 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Подсудимый рискует получить до двух лет лишения свободы. Правда, есть и альтернатива в виде принудительных работ. Но благодаря общественному резонансу, на мягкость приговора рассчитывать виновнику аварии не приходится.
Напомним, что в настоящий момент поверившему в себя блогеру, раскатывающему без номеров на «заряженной» Audi RS6, избрана и без того весьма лояльная мера пресечения в виде домашнего ареста, включая запрет на использование интернета.
Стоит добавить, что в последнее время блогеры довольно часто попадают в поле зрения полиции. Так, совсем недавно за многочисленные нарушения ПДД была оштрафована Анастасия Ивлеева, чей Lamborghini Aventador неоднократно эвакуировали на спецстоянку. А ее не менее, если не более популярный супруг Элджей попрощался с «правами» после полицейской погони за звездным BMW i8 и отказа от медицинского освидетельствования.
Не соизволил подуть в трубочку и гламурный блогер Гусейн Гасанов, привлекший внимание ГИБДД своими покатушками на Lamborghini Urus. Не такой эпатажный, но еще как шокирующий своими выходками Михаил Литвин тоже прославился аварией с участием своей BMW M8, воткнувшейся в автомобиль каршеринга. Правда, ходят слухи, что хайпа ради и лайков для — ДТП было постановочным.
А вот за реально покалеченных людей тиктокеру Эллею, раскидавшему по дороге остатки здоровья сразу трех человек, суд начислил четыре года тюрьмы. Спортивным Infiniti виновник ДТП пилотировал не в очень трезвом состоянии. Как еще удалось избежать заключения Наталье Бочкаревой, попавшейся полицейским за рулем Cadiilac Escalade с кокаином в трусах?