2 года без «колес»: самые крутые автомобили поп-рэпера Элджея, лишенного «прав»

Поймали Элджея — то ли пьяным, то ли просто отказавшимся дуть в трубочку — на гибридном BMW i8, умеющей разгоняться до 250 км/ч. Автомобиль изначально был белоснежного цвета, однако для модного персонажа этого показалось недостаточным. В итоге он придал ей собственный дизайн, разрисовав машину не то краской, не то кровью фанатов.

Новый имидж придал спорткару многочисленные надписи и рисунке. Общей темой, которая объединяет разрисованную BMW с хозяином, стал творческий псевдоним Элджея — SayonaraBoy. Говоря о технической начинке, то мощность «смешанной» силовой установки — 362 лошадиные силы. Общий запас хода– около 600 км. Данная модель способна разогнаться от 0 до 100 км/ч всего за 4,4 секунды. Не зря Элджей пытался уйти от полицейской погони, но, видимо, усталость после клуба не дала ему это сделать.

Купе Audi TT — одна из первых тачек Элджея. Была у него во владении довольно долго. Располагает объемом двигателя в 2 литра при мощности 211 «лошадок». Разгоняется тачка тоже довольно бодро — до сотни мене, чем за 6 секунд.

Лютый и брутальный бездорожник Hummer H2 с мотором на 6 литров и номерами «н143нн». Номерной знак, по всей видимости, был куплен специально, ведь номер 143 — очень знаковый для рэпера. Как говорил сам Элджей, «143» —дань благодарности родным и близким. Также под этой цифрой скрывается объединение его последователей. Вы что-нибудь поняли? Нет? И мы нет. Впрочем, мы с вами и не родня известного исполнителя.