Россияне массово пересаживаются на электросамокаты

Как показал совместный опрос кикшеринга Urent в содружестве с исследовательской компанией ResearchMe и сервисом городской мобильности «Ситимобил», более половины респондентов уверены, что электросамокат — удобный вид транспорта на отдыхе и хорошая альтернатива личному автомобилю в отпуске.

Почти 90% из опрошенных жителей и туристов, которые бывали в городах Краснодарского края, хотя бы раз пользовались там электросамокатами. Причем 40% респондентов признались, что именно там впервые и решились освоить для себя новый вид городской мобильности.

Между тем, в Минтрансе и МВД решили, что граждан, передвигающихся на роликах и самокатах без двигателей, следует приравнять… к пешеходам и закрепить это в новой редакции ПДД. Портал «АвтоВзгляд» сообщает подробности.